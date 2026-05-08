Shaktipeeth Highway : ‘शक्तिपीठ’ महामार्गाची नवी अधिसूचना जारी; कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील १०९ गावांतून जाणार, भूसंपादन होणारी तालुकावार गावे

Shaktipeeth Mahamarg latest update : बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्गाच्या नव्या अधिसूचनेनुसार कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील मार्गरचनेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात हा महामार्ग आठ तालुक्यांतून जाणार असून ७८ गावांमध्ये भूसंपादन होणार आहे, तर तीव्र विरोधामुळे शिरोळ तालुका वगळण्यात आला आहे. दुसरीकडे सांगली जिल्ह्यात मिरज, तासगाव, कवठेमहांकाळ आणि आटपाडी तालुके वगळून खानापूर, कडेगाव, पलूस आणि वाळवा तालुक्यांतील ३१ गावांचा नव्या अधिसूचनेत समावेश करण्यात आला आहे..शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापूर आणि सांगली या दोन्ही जिल्ह्यांतील एकूण १०९ गावांमधून जाणार आहे. कोल्हापूर जिल्हातील ७८ गावे तर सांगली जिल्ह्यात ३१ गावांचा समावेश आहे. तर दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये मिळून १०९ गावांमध्ये भूसंपादन होणार आहे. बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्गाची अधिसूचना मंगळवारी (ता. ५) प्रसिद्ध झाली..नागपूर येथील पवनार ते सिंधुदुर्गमधील पत्रादेवी असा शक्तिपीठाचा मार्ग आहे. २८ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये याबाबतची अधिसूचना काढली होती; मात्र या महामार्गाला नागरिकांचा विरोध झाला. त्यानंतर मार्गात बदल केला. मंगळवारी सुधारित अधिसूचना निघाली..सांगली जिल्ह्यातील ४ तालुक्यांतून हा महामार्ग जात असून, ३१ गावांमधील भूसंपादन केले जाणार आहे. पुढील आठवड्यात भूसंपादनाची नोटीस निघेल. त्यानंतर प्रत्यक्ष भूसंपादनाला प्रारंभ होईल. यामध्ये शासनाच्या पुढील निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे..Shaktipeeth Highway New Alignment : कोल्हापूरातील ७८ गावांतून जाणार ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग; तालुकानिहाय गावांची यादी जाहीर, नव्याने अधिसूचना जारी.कोल्हापूर जिल्ह्यातील भूसंपादन होणारी तालुकावार गावेहातकणंगले : पारगाव कागल ः बोरवडे, उंदरवाडीपन्हाळा : बहिरेवाडी, जाखले, गिरोली, पोहळे तर्फ आळते, कुशिरे तर्फ ठाणे.राधानगरी : राशिवडे बुद्रुक, कोदवडे, वाघवडे, मोहडे, चाफोडी तर्फ तारळे, कौलव, पिंपळवाडी, ठिपकुर्ली, कुह्राडवाडी, माजगाव, तळाशी, तुरुंबे, कपिलेश्वर, मालवे.करवीर : केर्ले, वरणगे, पाडळी बुद्रुक, शिंदेवाडी, खुपिरे, वाकरे, कुडित्रे, बहिरेश्वर, कसबा बीड, गणेशवाडी, शिरोली दुमाला, सडोली दुमाला, हिरवडे दुमाला, भाटणवाडी, सोनाळी, हसूर दुमालाभुदरगड : पुष्पनगर, नाधवडे, कोनवडे, निळपण, दारवाड, म्हसवे, गारगोटी, आकुर्डे, सोनारवाडी, मडूर, करडवाडी, शेळोली, पडखंबे, सोनुर्ली, अरळगुंडी, मेघोली, बेडीव.आजरा : कोरिवडे, हरपवडे, पेरणोली, देवर्डे, वेळवट्टी, पेठेवाडी, आजरा, मासोली, कोपर्डेवाडी खालसा, खानापूर, पेळगाव.चंदगड : गवसे, बुझवडे, कुरणी, इनाम म्हाळुंगे, बिजूर, कानूर बुद्रुक, भोगोली, पिळणी, जांबरे, इसापूर..सांगली जिल्ह्यातील तालुकानिहाय गावे :खानापूर : माहुली, वलखड, चिखलहोळ, भाकुचीवाडी, नागेवाडी, घानवड, हिंगणगादे, विटा, ढवळेश्वर, भाळवणी.कडेगाव : नेवरी, आंबेगाव, वडियेरायबाग, वांगी, शिरगाव, देवराष्टे, कुंभारगाव,पलूस : कुंडल, घोंगाववाळवा : मसुचीवाडी, जुनेखेड, बोरगाव, वाळवा, उरुण, कामेरी, येडेनिपाणी, इटकरे, येलूर, कुरळप, ऐतवडे खुर्द, पारगाव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.