Shaktipeeth Expressway Sangli Maharashtra : शक्तिपीठ महामार्गाच्या सर्वेक्षणावरून सांगली जिल्ह्यातील विटा तालुक्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सर्वेक्षणाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांची पोलिसांकडून धरपकड सुरू असून, एका सरपंचालाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. अशा परिस्थितीत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पोलिसांना चकवा देत गनिमी काव्याने घटनास्थळी दाखल होत आहेत. ‘तुमच्यात दम असेल तर आमच्या जमिनी मोजून दाखवा,’ असे थेट आव्हान देत त्यांनी प्रशासनाला सुनावले..शक्तिपीठ महामार्गाच्या सर्वेक्षणासाठी विटा येथे मंगळवारी सकाळी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. सरकारी अधिकारी आणि मोनार्क कंपनीचे कर्मचारी सर्वेक्षणासाठी दाखल झाले. मात्र, शेतकऱ्यांनी या सर्वेक्षणाला विरोध केला. विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. सरपंचालाही ताब्यात घेतल्याने परिसरात तणाव निर्माण झाला..दरम्यान, पोलिस बंदोबस्त आणि धरपकडीची कारवाई सुरू असतानाच राजू शेट्टी यांनी गनिमी काव्याने घटनास्थळी दाखल होत आंदोलनाची भूमिका आक्रमक केली. ‘कितीही पोलिस बंदोबस्त आणा, आमची जमीन तुम्ही खांद्यावर घेऊन जाऊ शकत नाही. तुमच्यात दम असेल तर जमिनीचा ताबा घ्यायला या,’ असा इशारा त्यांनी दिला..ही लढाई केवळ जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांची नसून संपूर्ण सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्याची आहे. महामार्गामुळे ऊस आणि दूध उत्पादन घटण्यासह साखर कारखानदारी व दूध व्यवसायावर परिणाम होईल. तसेच महापुराचा धोकाही वाढू शकतो, असे शेट्टी यांनी सांगितले..Shaktipeeth Highway Survey : शक्तीपीठ महामार्गाच्या मॅपिंगसाठी पहाटे आलेल्या कर्मचाऱ्यांना भुदरगडच्या शेतकऱ्यांनी दिला चोप; सर्वे करणाऱ्यांना हाकलत साहित्य दिलं पेटवून.ज्या ठिकाणी दडपशाहीने सर्वेक्षण झाले आहे, तेथील सर्वेक्षणाच्या खुणा पुसून टाकण्याचे, तर इतर गावांत अधिकाऱ्यांना सर्वेक्षणासाठी प्रवेश करू न देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. विशेषतः महिलांनी पुढाकार घेऊन शेती वाचविण्याच्या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.