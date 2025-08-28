पश्चिम महाराष्ट्र

Heart Attack : कर्णकर्कश डॉल्बीचा आवाज, ट्रॅक्टरवर चढून मिरवणुकीचा व्हिडिओ करताना हृदयविकाराच्या धक्का आला अन्

Shocking Man Dies : मिरज शहरात गणेशोत्सव मंडळांच्यावतीने रात्री उशिरापर्यंत मिरवणुका काढून गणरायाचा आगमन साेहळा सुरू असतानाच एका मंडळाच्या कार्यकर्त्याचा हृदयविकाराच्या धक्क्याने मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Miraj : मिरज शहरात गणेशोत्सव मंडळांच्यावतीने रात्री उशिरापर्यंत मिरवणुका काढून गणरायाचा आगमन साेहळा सुरू असतानाच एका मंडळाच्या कार्यकर्त्याचा हृदयविकाराच्या धक्क्याने मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. बाबासाहेब कलकुटगी (वय ५०) असे मृताचे नाव असून, रात्री नऊच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली.

Sangli
miraj
Ganesh Chaturthi
Ganesh Fesitival
ganesh chaturthi festival
Ganesh Celebration
sangli miraj kupwad municipal corporation
miraj bus stand

