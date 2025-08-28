Heart Attack : कर्णकर्कश डॉल्बीचा आवाज, ट्रॅक्टरवर चढून मिरवणुकीचा व्हिडिओ करताना हृदयविकाराच्या धक्का आला अन्

Miraj : मिरज शहरात गणेशोत्सव मंडळांच्यावतीने रात्री उशिरापर्यंत मिरवणुका काढून गणरायाचा आगमन साेहळा सुरू असतानाच एका मंडळाच्या कार्यकर्त्याचा हृदयविकाराच्या धक्क्याने मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. बाबासाहेब कलकुटगी (वय ५०) असे मृताचे नाव असून, रात्री नऊच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली..गणेशोत्सवाची उत्साहात सुरुवात करण्यासाठी शहरातील सर्वच गणेश मंडळांनी जोरदार तयारी केली होती. आज रात्री शहरातील प्रमुख चाैकातून वाद्यांच्या गजरात मिरवणुका काढत स्वागत करण्यात येत होते. शहरातील वडर गल्ली गणेशोत्सव मंडळाच्यावतीनेही मोठ्या उत्साहात मिरवणूक काढली जात होती..यावेळी मंडळाचे कार्यकर्ते असलेले कलकुटगी हे ट्रॅक्टरवर बसून मिरवणुकीत सहभागी झाले होते. रात्री नऊच्या सुमारास मिरवणूक बाजारपेठ परिसरात पोहोचल्यानंतर ते आपल्या मोबाईलवर मिरवणुकीचे चित्रण करत होते. याच दरम्यान अचानक त्यांना हृदयविकाराचा धक्का बसला आणि ते तिथेच कोसळले..Kolhapur Lodge Raid : पोलिसांनी लॉजचा दरवाजा उघडताच समोर दिसलं भयानक, लॉज काउंटरच्या ड्रॉवरमधून 'ते' साहित्य सापडलं अन्.यानंतर जवळ असलेल्या तरुणांनी तत्काळ त्यांना उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल केले मात्र, उपचारांपूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. कलकुटगी यांना पूर्वीपासूनच हृदयविकाराचा त्रास होता असे कुटुंबीयांनी सांगितले. तीव्र आवाजामुळे हृदयावर ताण पडल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असली, तरी त्याला पोलिसांनी दुजोरा दिला नाही. मुरुम व्यावसायिक असलेल्या कलकुटगी यांच्या निधनाने सर्वांनाच धक्का बसला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.