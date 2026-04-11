Solapur Crime: परताव्याच्या आमिषाने १४.८५ लाखांची फसवणूक; संचालकांविरुद्ध अकलूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

अकलूज : जादा परताव्याचे आमिष दाखवून १४.८५ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी लक्ष्मीकृपा अर्बन निधी लि.च्या संचालकांविरुद्ध अकलूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमनाथ साधू खराडे (रा. समरजितसिंह नगर, यशवंतनगर, ता. माळशिरस) यांनी दरमहा ५ टक्के परतावा देण्याचे आमिष दाखवून रवी तायाप्पा शिंदे (वय २५, रा. विजयवाडी, पो. यशवंतनगर) यांना गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. शिंदे यांनी ६ लाख ६० हजार रुपये गुंतवले. त्यापैकी ३ लाख ५३ हजार ३०० रुपये परत दिले; मात्र उर्वरित ३ लाख २४ हजार रुपये न देता फसवणूक केल्याची तक्रार आहे..तसेच काळुराम शिंदे, राणी जाधव (हडपसर, पुणे), धनंजय कपने (तांबवे) आणि योगीता हारके (यशवंतनगर) यांनाही १० टक्के परताव्याचे आमिष दाखवून गुंतवणूक करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आहे. काही रक्कम परत दिल्यानंतर उर्वरित रक्कम न देता एकूण १४ लाख ८५ हजार ६९० रुपयांची फसवणूक केल्याची फिर्याद देण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक टेंगले करीत आहेत.