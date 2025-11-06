Barshi fraud:'बार्शीच्या शेतकऱ्याची सहा लाख रुपयांची फसवणूक'; ऊसतोडीसाठी मजूर पुरवणाचे आश्वासन, मुकादमाविरुद्ध गुन्हा दाखल

बार्शी: बोरगाव (ता. बार्शी) येथे मागील चार-पाच वर्षांपासून ऊसतोडीसाठी मजूर पुरवणाऱ्या मुकादमाने यावेळीही बारा कोयत्यांची टोळी देतो, असे सांगून शेतकऱ्याकडून ६ लाख ५ हजार रुपये घेतले. पण टोळीही दिली नाही आणि रक्कमही परत केली नाही. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच संबंधित शेतकऱ्यांने दिलेल्या फिर्यादीवरून बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात मुकादमाविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.गजानन विजय पवार (रा. भडकुंबा, ता. मंगरूळपीर, जि. वाशीम) असे गुन्हा दाखल झालेल्या मुकादमाचे नाव आहे. राजाभाऊ कांदे (वय ५२, रा. बोरगाव, ता. बार्शी) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. ही घटना २६ मार्च ते ३१ मे दरम्यान घडली. फिर्यादी कांदे शेतीबरोबरच बबनराव शिंदे शुगर लिमिटेड कारखान्यासाठी तीन वर्षांपासून ऊस वाहतूक ठेकेदारी करतात. पवार मागील दहा वर्षांपासून बोरगाव(खुर्द) येथे ऊसतोड मुकादम म्हणून येत आहेत. त्यामुळे त्याच्यावर विश्वास ठेवून त्याच्याकडे ऊसतोडीसाठी मजूर पुरवण्याची मागणी केली होती..११ मार्च २०२५ रोजी पवारने माझ्याकडे मजूर आहेत, मी टोळी तयार करतो, असे सांगत विश्वास संपादन केला. त्यानंतर १४ मार्च २०२५ रोजी पवार बोरगाव (खुर्द) येथे आला. त्याने कांदे व त्यांच्या साथीदारांसमोर प्रत्येकी एक लाख रुपये दराने १२ कोयत्यांचा करार ठरल्याचे सांगून १२ लाख रुपयांचा व्यवहार केला. प्रारंभी ३ लाख १० हजार रुपये रोख देण्यात आले. .पवारने कराराची कागदपत्रे व नोटरी आणून देतो, असे सांगत उर्वरित रक्कम मागितली. विश्वास ठेवल्याने कांदे यांनी २६ मार्च ते ३१ मे २०२५ दरम्यान ऑनलाइन व आरटीजीएसद्वारे २ लाख ९५ हजार रुपये पाठवले. असे एकूण ६ लाख ५ हजार रुपये अॅडव्हान्स दिल्यानंतरही पवारने मजूर पुरवले नाहीत आणि करारही केला नाही..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...कांदे व त्यांचा मुलगा ज्ञानेश्वर यांनी २१ जुलै रोजी वाशीम जिल्ह्यातील भडकुंबा येथे जात चौकशी केली असता पवारने उद्या बँकेकडून धनादेश देतो, असे सांगत त्यांना तीन दिवस थांबवले. पण धनादेश दिला नाही. त्यामुळे फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच राजाभाऊ कांदे यांनी गजानन पवार याच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.