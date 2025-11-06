सोलापूर

Barshi fraud:'बार्शीच्या शेतकऱ्याची सहा लाख रुपयांची फसवणूक'; ऊसतोडीसाठी मजूर पुरवणाचे आश्वासन, मुकादमाविरुद्ध गुन्हा दाखल

Farmer Loses ₹6 Lakh in Barshi: गजानन विजय पवार (रा. भडकुंबा, ता. मंगरूळपीर, जि. वाशीम) असे गुन्हा दाखल झालेल्या मुकादमाचे नाव आहे. राजाभाऊ कांदे (वय ५२, रा. बोरगाव, ता. बार्शी) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. ही घटना २६ मार्च ते ३१ मे दरम्यान घडली.
Barshi fraud

Barshi fraud

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बार्शी: बोरगाव (ता. बार्शी) येथे मागील चार-पाच वर्षांपासून ऊसतोडीसाठी मजूर पुरवणाऱ्या मुकादमाने यावेळीही बारा कोयत्यांची टोळी देतो, असे सांगून शेतकऱ्याकडून ६ लाख ५ हजार रुपये घेतले. पण टोळीही दिली नाही आणि रक्कमही परत केली नाही. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच संबंधित शेतकऱ्यांने दिलेल्या फिर्यादीवरून बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात मुकादमाविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
agriculture
sugarcane
scam
barshi
police case
district
Fraud Crime
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com