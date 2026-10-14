Tanajirao Sawant Mother Death News : माजी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंतांवर दुःखाचा डोंगर; मातोश्री भिवराबाई सावंत यांचे १०५ व्या वर्षी वृद्धापकाळाने निधन

माढा : महाराष्ट्र राज्याचे माजी आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजीराव सावंत व सोलापूर जिल्ह्याचे ज्येष्ठ नेते प्रा. शिवाजीराव सावंत यांना मातृशोक झाला असून त्यांच्या मातोश्री भिवराबाई जयवंत सावंत यांचे वयाच्या १०५ व्या वर्षी वृद्धापकाळाने (Bhiwarabai Sawant death news today) वाकाव ( ता. माढा जि. सोलापूर) येथे राहत्या घरी मंगळवारी ( ता. १३) रात्री निधन झाले. .आज, बुधवारी (ता. १४) सकाळी दहा वाजता वाकाव येथील त्यांच्या शेतामध्ये त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. आक्का या टोपण नावाने त्यांची संपूर्ण परिसरामध्ये ओळख होती. प्रा. तानाजीराव सावंत हे सकाळी आठ वाजताच वाकावमध्ये अंत्यसंस्कारासाठी दाखल झाले आहेत..पतीच्या निधनानंतर भिवराबाई जयवंत सावंत यांनी त्यांनी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये पाच मुलांचा हा प्रपंच मोठ्या कष्टाने पुढे नेला. मध्यंतरीच्या काही काळ भिवरावबाई सावंत या पुणे येथील त्यांचे सर्वात लहान चिरंजीव प्रा. तानाजीराव सावंत यांच्याकडे उपचारासाठी व राहण्यासाठी गेलेल्या होत्या. त्यानंतर त्या आपल्या माढा तालुक्यातील मूळ वाकाव गावी आल्या..Kognoli Toll Plaza Protest : शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळं पुणे-बंगळूर महामार्गावरील वाहतूक वळवणार; प्रवाशांसाठी दिले 'हे' नवे पर्यायी मार्ग, कोगनोळी टोलनाक्यावर काय घडतंय?.प्रा. शिवाजीराव सावंत यांनी आपल्या मातोश्री भिवराबाई सावंत यांची सेवासुश्रुषा अनेक वर्षांपासून करत होते. राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक व इतर सर्व क्षेत्रातील अनेक मान्यवर सध्या वाकावमध्ये दाखल झाले आहेत. सावंत कुटुंबावर कोसळलेल्या दुःखाच्या डोंगरांमधून त्यांना सावरण्याची बळ मिळावे अशी प्रार्थना ते करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.