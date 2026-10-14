सोलापूर

Tanajirao Sawant Mother Death News : माजी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंतांवर दुःखाचा डोंगर; मातोश्री भिवराबाई सावंत यांचे १०५ व्या वर्षी वृद्धापकाळाने निधन

Bhiwarabai Sawant Passes Away at the Age of 105 : माजी आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजीराव सावंत यांच्या मातोश्री भिवराबाई जयवंत सावंत यांचे वाकाव येथे वयाच्या १०५ व्या वर्षी वृद्धापकाळाने निधन झाले. बुधवारी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत.
Tanajirao Sawant mother death news

Tanajirao Sawant mother death news

esakal

किरण चव्हाण
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माढा : महाराष्ट्र राज्याचे माजी आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजीराव सावंत व सोलापूर जिल्ह्याचे ज्येष्ठ नेते प्रा. शिवाजीराव सावंत यांना मातृशोक झाला असून त्यांच्या मातोश्री भिवराबाई जयवंत सावंत यांचे वयाच्या १०५ व्या वर्षी वृद्धापकाळाने (Bhiwarabai Sawant death news today) वाकाव ( ता. माढा जि. सोलापूर) येथे राहत्या घरी मंगळवारी ( ता. १३) रात्री निधन झाले.

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