सोलापूर

Solapur News:'दादासाहेब चव्हाण यांची प्रकृती खालावली'; तीन दिवसांपासून उपोषण, वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार

Dadasaheb Chavan on Hunger Strike: चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्त करून चौकशी केली जाईल असे सांगण्यात आले होते. परंतु १३ ते १४ दिवस उलटूनही अद्याप कोणतीच कारवाई झाली नाही. कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने चव्हाण व सहकाऱ्यांनी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर वनविभागाविरोधात २५ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण सुरू आहे.
Activist Dadasaheb Chavan on hunger strike as health deteriorates, protesting alleged financial scam in the Forest Department.
Activist Dadasaheb Chavan on hunger strike as health deteriorates, protesting alleged financial scam in the Forest Department.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंढरपूर: मेंढापूर (ता. पंढरपूर) येथील वनक्षेत्रातून अवैध पद्धतीने मुरम उत्खनन करून वाहतूक केल्याप्रकरणी चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, या मागणीसाठी दादासाहेब चव्हाण यांनी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे.

Loading content, please wait...
scam
Strike
district
Corruption
Forest department
Corruption Case
Protest
anti corruption
Hunger
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com