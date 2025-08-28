Solapur News:'दादासाहेब चव्हाण यांची प्रकृती खालावली'; तीन दिवसांपासून उपोषण, वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून मोठा आर्थिक गैरव्यवहार

पंढरपूर: मेंढापूर (ता. पंढरपूर) येथील वनक्षेत्रातून अवैध पद्धतीने मुरम उत्खनन करून वाहतूक केल्याप्रकरणी चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, या मागणीसाठी दादासाहेब चव्हाण यांनी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे. .Rain Update: 'सोलापूर जिल्ह्यात परतीच्या पावसाचे दिवस वाढणार'; शनिवारपासून पूर्वा नक्षत्र, गणरायाचे पावसात स्वागत.उपोषणकर्ते दादासाहेब चव्हाण व त्यांचे सहकारी शिवाजी नाईकनवरे यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यांना वैद्यकीय उपचाराची गरज असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे. परंतु त्यांनी उपचार घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे..मेंढापूर येथील वनक्षेत्रातून १३ ऑगस्टला बेकायदा मुरमाचे उत्खनन करून टिपरच्या साह्याने वाहतूक करण्यात आली होती. यामध्ये वनविभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे, अशी लेखी तक्रार दादासाहेब चव्हाण यांनी वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. त्यावर चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्त करून चौकशी केली जाईल असे सांगण्यात आले होते. परंतु १३ ते १४ दिवस उलटूनही अद्याप कोणतीच कारवाई झाली नाही. कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने चव्हाण व सहकाऱ्यांनी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर वनविभागाविरोधात २५ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे..Inspirational News: 'वाखरीतील तरुणाने तयार केली टाकाऊपासून ई-सायकल'; कला शाखेचा पदवीधर निखिलचा प्रयोग इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी उमेद देणारा .त्यांना वैद्यकीय उपचारांची गरज असल्याचे सांगण्यात आले असताना जोपर्यंत कारवाई होत नाही तोपर्यंत उपचार घेणार नसल्याचे चव्हाण आणि नाईकनवरे यांनी सांगितले. याबाबत सोलापूर येथील उपवन संरक्षण अधिकारी कुलराज सिंग यांना विचारले असता, त्यांनी चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.