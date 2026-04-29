Devendra Fadnavis: खूप दिवसांपासूनची भगवंत दर्शनाची इच्छा पूर्ण : देवेंद्र फडणवीस, श्री भगवंताची महापूजा प्रथमच मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते

बार्शी शहर : बार्शीचे ग्रामदैवत श्री भगवंताच्या प्रकट दिनानिमित्त मंगळवारी (ता. २८) दुपारी १२ वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महापूजा करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी बार्शीच्या इतिहासात मंदिरातील सभामंडपात पहिल्यांदाच भगवंताची महापूजा केल्यामुळे माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांच्यासह बार्शीतील सर्वसामान्य भक्तगण आणि नागरिकांमध्ये मोठा उत्साह दिसून आला..मुख्यमंत्र्यांचे भगवंत मंदिरात सकाळी ११.५० वाजता आगमन झाले. त्यानंतर लगेचच त्यांनी मंदिराच्या मुख्य गाभाऱ्यात प्रवेश करून आशीर्वाद घेतले. मंदिरातील पुजाऱ्यांनी बार्शीच्या भगवंतांची व राजा अंबरिषाची महती सांगितल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीदेखील याबाबत भागवत आणि विष्णू पुराणातील वाचन केल्याचे आवर्जून सांगितले. .यावेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, माजी आमदार राजेंद्र राऊत, सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दीपक वैद्य, धाराशिव जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रूपाली पाटील, नगराध्यक्षा तेजस्विनी कथले, भगवंत देवस्थानचे सरपंच दिलीप बुडूख, डॉ. बी. वाय. यादव, नाना सुरवसे, मुकुंद कुलकर्णी, नगरसेवक विजय राऊत, माजी सभापती रणवीर राऊत उपस्थित होते..यावेळी माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी मंदिरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वारकरी संप्रदायाचे प्रतीक असलेली जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांची पगडी परिधान करून सत्कार केला. तर भगवंत देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने सरपंच दिलीप बुडूख आणि डॉ. बी. वाय. यादव यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा चांदीची भगवंताची मूर्ती देऊन सत्कार केला..बार्शीच्या इतिहासात यापूर्वी कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारची महापूजा केली नव्हती. परंतु मंगळवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही पूजा केल्याने बार्शीकरांमध्ये मोठा उत्साह दिसून आला. मुख्यमंत्र्यांनीही वीणा खांद्यावर घेऊन आनंद घेतला. संपूर्ण दिवसभर भगवंत मंदिरात प्रचंड गर्दी होती..भगवंत दर्शनाची इच्छा पूर्ण : मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भगवंताचे दर्शन घेत असताना मंदिराची आवर्जून व्यवस्थित पाहणी करत होते. संपूर्ण मंदिराला त्यांनी प्रदक्षिणाही घातली. भागवत पुराणात भगवंताविषयीची परिपूर्ण माहिती असल्याची त्यांनी आठवण सांगितली. खूप दिवसांपासून माझी भगवंत दर्शनाची इच्छा होती, ती आज पूर्ण झाली असल्याची भावना यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली.