Solapur Crime: रक्ताच्या नात्यालाच काळिमा! मुलीच्या ताब्यावरून वाद, बापानेच मुलाला संपवले

निमगाव : जमीन विक्री आणि मुलीच्या ताब्यावरून सुरू असलेल्या वादातून जन्मदात्या पित्यानेच मुलाचा काठीने मारहाण करून खून केल्याची धक्कादायक घटना निमगाव (ता. माळशिरस) येथे घडली. या प्रकरणी वेळापूर पोलिसांनी संशयित आरोपी अंकुश राऊत (वय ६१) याला अटक केली आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...नितीन अंकुश राऊत (वय ४०) असे मृताचे नाव आहे. याबाबत नितीनची आई विमल राऊत यांनी पतीविरुद्ध फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नितीन याला दारूचे व्यसन होते. कौटुंबिक वादामुळे तो गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून तासगाव येथे राहात होता. त्याची दहावीत शिकणारी मुलगी मात्र आजोबा अंकुश राऊत यांच्याकडे राहात होती. नितीन वारंवार दारूच्या नशेत गावात येऊन मुलीच्या ताब्यासह जमीन विक्रीच्या कारणावरून वडिलांशी वाद घालत असे..रविवारी (ता. ७) सायंकाळी सहाच्या सुमारास त्यांच्यात पुन्हा वाद झाला. वाद विकोपाला गेल्यानंतर अंकुश राऊत याने घरातील लाकडी काठीने नितीनच्या डोक्यावर व तोंडावर प्रहार केला. गंभीर जखमी झालेल्या नितीनला वेळापूर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.घटनेनंतर वेळापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून संशयित आरोपीला अटक केली. माळशिरस येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले असता न्यायालयाने त्याला चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पुढील तपास वेळापूर पोलिस करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.