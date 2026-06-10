सोलापूर

Solapur Crime: रक्ताच्या नात्यालाच काळिमा! मुलीच्या ताब्यावरून वाद, बापानेच मुलाला संपवले

Land dispute turns fatal in Nimgaon village Maharashtra: जमीन विक्री, मुलीच्या ताब्यावरून सुरू वादाचा शोकांत शेवट; दारूच्या व्यसनाधीन मुलावरच पित्याचा प्राणघातक हल्ला
Family Dispute Takes Deadly Turn as Father Beats Son to Death

Family Dispute Takes Deadly Turn as Father Beats Son to Death

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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निमगाव : जमीन विक्री आणि मुलीच्या ताब्यावरून सुरू असलेल्या वादातून जन्मदात्या पित्यानेच मुलाचा काठीने मारहाण करून खून केल्याची धक्कादायक घटना निमगाव (ता. माळशिरस) येथे घडली. या प्रकरणी वेळापूर पोलिसांनी संशयित आरोपी अंकुश राऊत (वय ६१) याला अटक केली आहे.

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