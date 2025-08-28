सोलापूर

Ganesh festival 2025: 'ढाेल-ताशांच्या गजरात लाडक्या बाप्पांच्या स्वागत'; सोलापुरातील मंडळांच्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह शिगेला

Grand Welcome for Bappa in Solapur: मानाचा कसबा गणपतीची मिरवणूक हुतात्मा चौक येथून सकाळी ११ वाजता मोठ्या भक्तीमय वातावरणात निघाली. महापालिकेचे उपायुक्त संदीप कारंजे यांच्या हस्ते श्रीं ची महापूजा व आरती होऊन मिरवणुकीस प्रारंभ झाला. कठपुतल्यांच्या खेळाने जुन्या परंपरा व आठवणींना उजाळा मिळाला.
Solapur city welcomes Lord Ganesha with dhol-tasha beats as mandals and devotees celebrate Ganeshotsav with great enthusiasm.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : सोलापुरात गणपती बाप्पांचे ढोल ताशांच्या गजरात उत्साहात आगमन झाले. भर पावसात देखील ''एक दोन तीन चार गणपतीचा जयजयकार'', ''गणपती बप्पा मोरया'', ''आला रे आला गणपती आला'' च्या जयघोषात घरोघरी आणि सार्वजनिक मंडळांमध्ये बाप्पांची भक्तीभावे प्रतिष्ठापना करण्यात आली.

