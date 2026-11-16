Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!

पंढरपूर : शेताच्या बांधावर जाऊन काळ्या आईची सेवा करायची आणि त्यानंतर वही-पुस्तक घेऊन सरस्वतीची पूजा करायची, ही जैनवाडी (ता. पंढरपूर) येथील तरुणांची परंपरा आता यशाच्या शिखरावर पोहोचली आहे. आई-वडिलांच्या कष्टांची जाणीव आणि स्वतःच्या जिद्दीच्या बळावर या छोट्याशा गावातील तरुणांनी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, प्रशासकीय सेवांसह विविध क्षेत्रांत ठसा उमटवला आहे. तब्बल २२ तरुणांच्या या यशाचा दिवाळीनिमित्त ग्रामस्थांनी जाहीर सत्कार केला..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...गेल्या काही वर्षांत गावातील नऊ तरुणांनी वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेश केला असून, ते रुग्णसेवेत कार्यरत आहेत. आणखी १२ तरुण डॉक्टर होण्यासाठी शिक्षण घेत आहेत. याशिवाय स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षक, बँक अधिकारी, आयटी इंजिनिअर, फार्मासिस्ट अशा विविध पदांवर तरुणांनी मजल मारली आहे. कोणत्याही खासगी क्लासचा आधार न घेता मिळवलेल्या या यशामुळे शेतकऱ्यांचे गाव असलेल्या जैनवाडीची ओळख आता अधिकाऱ्यांचे गाव अशी निर्माण झाली आहे. .या कार्यक्रमास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी तालुकाध्यक्ष ॲड. दीपक पवार, नाशिकचे उपजिल्हाधिकारी महेश जमदाडे, विक्रीकर सहाय्यक आयुक्त मनोज जमदाडे, सरपंच शोभा गोफणे, कल्पना माने, माजी पंचायत समिती सदस्या मधुरा पवार, डॉ. अमोल बागल, विलास गोफणे, डॉ. बाहुबली खाणे, कल्पना शिंगटे, महादेव लिंगडे, प्रा. गणेश जमदाडे, नागनाथ खरात, दत्तात्रय गोफणे, दादा दानोळे आदी उपस्थित होते..अशी आहे यशाची परंपरा...वैद्यकीय क्षेत्र : शितल बंडू लिंगडे (BAMS), शिवानी शहाजी गोफणे (BAMS), माधुरी हरी खरात (BAMS), स्वप्नाली सत्यवान गोफणे (BHMS), माधवी मारुती लोखंडे (BHMS), ऋषीकेश संजय गोफणे (BHMS), स्वाती बंडू गोफणे (MD साठी निवड), अजित बाहुबली खाणे (MD साठी निवड), प्रसाद तुकाराम मोरे (MBBS)..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.फार्मसी व कृषी क्षेत्र : धनश्री प्रशांत साळवे (M.Pharm), मयुरी सतीश साळवे (B.Pharm), वैभवी सुधीर साळवे (B.Pharm), मयुरी हरी खरात (B.Pharm), सृष्टी अमर गोफणे (B.Pharm), शुभम दत्तू नारनवर (B.Pharm), विशाल नवनाथ गोफणे (B.Sc हॉर्टी).शिक्षण, बँकिंग व आयटी क्षेत्र : वर्षा विष्णू गोफणे-येडगे (जि. प. पालघर सहशिक्षिका), सुनिता विष्णू गोफणे-अर्जुन (जि. प. पुणे सहशिक्षिका), रुपाली राजू चव्हाण (IDBI Bank), विश्वजीत अनिल नांद्रे (TCS), विवेक बंडू पवार (TCS), वैष्णवी भिमराव खरात (Computer Engineer)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.