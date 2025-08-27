Ganesh festival:'मुंबईतील आंदोलनात हजारो मराठे होणार सहभागी'; साेलापूर जिल्ह्यात बैठकांचे सत्र सुरू, बार्शीतून जाणार दोन हजारांपेक्षा जास्त वाहने

सोलापूर : मुंबई येथे २९ ऑगस्ट रोजी संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी तसेच मोर्चाच्या नियोजनासाठी सध्या तालुकानिहाय बैठक सुरू आहेत. या मोर्चात जिल्ह्यातून २५ हजारहून अधिक वाहनांबरोबर दुचाकीवरूनही मुंबईला जाण्याचा निर्धार मराठा समाजबांधवांनी केला आहे. तसेच शेकडो गावागावांमध्ये चावडी वाचनाद्वारे समाजबांधवांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. .Solapur News: 'साेलापूरमध्ये आयटी पार्क, उड्डाणपूल जागेचा विषय मार्गी लावा'; दोन्ही देशमुखांची विविध प्रश्नांवर जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा .बार्शी ः तालुक्यातील मराठा समाज बांधव सातत्याने मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे मागणीसाठी आग्रही राहिला असून मराठा समाज ज्या- ज्या वेळी आंदोलन झाली त्यावेळी आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी झाला आहे. मुंबई येथे होणाऱ्या आंदोलनास पूर्ण पाठिंबा असून दोन हजारपेक्षा जास्त वाहने जाणार आहेत अशी माहिती आनंद काशीद यांनी दिली..मागील एक महिन्यापासून तालुक्यातील जवळपास ८५ ते ९० गावांमध्ये चावडी बैठका घेऊन मराठा समाजाला मोठ्या संख्येने मुंबईकडे जाण्याचा महत्त्व सांगितल्यामुळे जवळपास दोन हजारपेक्षा जास्त वाहने मुंबईला संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामध्ये सहभागी होण्यासाठी जात आहेत, असेही काशीद यांनी सांगितले. युवराज काटे, कपिल कोरके, विनायक घोडके यांनी समाजाच्या बैठकी घेऊन जागृती केली..Manohar Sapate: मराठा समाजाची संस्था संपविण्याचा आमदार कोठेंचा डाव; मनोहर सपाटे यांचा आरोप, सत्तेचा गैरवापर करून प्रशासक नेमण्यासाठी दिले पत्र .रावगावातून २५ गाड्या जाणारपोथरे : मराठा आरक्षण मागणीच्या लढ्यासाठी करमाळा तालुक्यातील रावगाव येथून २५ गाड्या मुंबईला जाणार आहे. मराठा समाजाच्या वतीने चावडी बैठक राम मंदिरात झाली. यावेळी गावातील मराठा तरुण उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे पूजन गावातील नाभिक समाजाचे शहाजी शिंदे यांनी केले. यावेळी वीस ते पंचवीस गाड्या मुंबईला निघतील, अशा पद्धतीचे नियोजन करण्यात आले असून त्याची नाव नोंदणी झाली आहे. यासाठी लोकवर्गणी जमा करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.