Ganesh festival:'मुंबईतील आंदोलनात हजारो मराठे होणार सहभागी'; साेलापूर जिल्ह्यात बैठकांचे सत्र सुरू, बार्शीतून जाणार दोन हजारांपेक्षा जास्त वाहने

Maratha Protest in Mumbai: मोर्चात जिल्ह्यातून २५ हजारहून अधिक वाहनांबरोबर दुचाकीवरूनही मुंबईला जाण्याचा निर्धार मराठा समाजबांधवांनी केला आहे. तसेच शेकडो गावागावांमध्ये चावडी वाचनाद्वारे समाजबांधवांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
Maratha community gears up for Mumbai protest; 2000+ vehicles from Barshi to join agitation.
Updated on

सोलापूर : मुंबई येथे २९ ऑगस्ट रोजी संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी तसेच मोर्चाच्या नियोजनासाठी सध्या तालुकानिहाय बैठक सुरू आहेत. या मोर्चात जिल्ह्यातून २५ हजारहून अधिक वाहनांबरोबर दुचाकीवरूनही मुंबईला जाण्याचा निर्धार मराठा समाजबांधवांनी केला आहे. तसेच शेकडो गावागावांमध्ये चावडी वाचनाद्वारे समाजबांधवांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

