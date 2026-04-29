Maharashtra Politics: मुख्यमंत्री देवेंद्र यांच्या कारचे आमदार देवेंद्रांनी केले सारथ्य; मुख्यमंत्र्यांशी झालेली जवळीक ठरली चर्चेची!

सोलापूर: भाजपचा सोहळा संपवून विमानतळाकडे परतताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कारचे आमदार देवेंद्र कोठे यांनी सारथ्य केले. कोठे यांची मुख्यमंत्र्यांशी निर्माण झालेली जवळीक चर्चेची ठरली आहे..भाजपच्या विजयी मेळाळ्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस विमानतळाकडे जाताना त्यांच्या कारचे आमदार कोठे यांनी सारथ्य केले. याप्रसंगी विमानतळापर्यंत जाईपर्यंत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हात उंचावत जनसामान्यांना अभिवादन केले. नुकतेच पाँडिचेरी विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रवासी कार्यकर्ता म्हणून त्यांची नियुक्ती केली होती..सकाळी विमानतळावर आमदार विजयकुमार देशमुख, सुभाष देशमुख, सचिन कल्याणशेट्टी, समाधान आवताडे, देवेंद्र कोठे, महापौर विनायक कोंड्याल, उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर, शहराध्यक्षा रोहिणी तडवळकर यांनी पुष्प देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे स्वागत केले. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार, पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन आदी उपस्थित होते.