Solapur Fraud: 'मुंबईच्या व्यापाऱ्याला बार्शीत १२ लाखांना गंडवले'; पोकलेन मशिन खरेदीतून भागीदारी व्यवसायाचे आमिष

बार्शी : मुंबईमध्ये पाण्याच्या बाटल्यांचा व्यवसाय करणाऱ्या अन् बार्शीचा रहिवासी असलेल्या व्यापाऱ्याची १२ लाखांची फसवणूक केल्याची घटना घडली. नागोबाचीवाडी (ता. बार्शी) येथील नातेवाइकाच्याच माध्यमातून एकाने आपण पोकलेन मशिनचा व्यवसाय भागीदारीमध्ये करू, असे आमिष दाखवून फसवणूक केल्याप्रकरणी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात एकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे..अश्विनकुमार श्रीधर भिल्ल (रा. सुभाषनगर) असे संशयित आरोपीचे नाव आहे. विठ्ठल दामोदर आहेर (रा. आझादनगर, एलबीएस मार्ग, साईबाबा मंदिर, घाटकोपर, वेस्ट मुंबई) यांनी फिर्याद दाखल केली. ही घटना २०२० ते २०२३ दरम्यान घडली..नागोबाचीवाडी येथील साडूचा मुलगा आकाश बारंगुळे याने अश्विनकुमार भिल्ल याची ओळख जगदाळे मामा हॉस्पिटल कॅन्टीनमध्ये करून दिली. पोकलेनची कामे कमिशनवर करून देतात, विश्वासू आहे, माझ्या विहिरीचे काम केले आहे, तुमची इच्छा असेल तर करा, असे आकाश बारंगुळेने सांगितले. त्यानंतर भिल्ल याचा संपर्क वाढला. भागीदारीत पोकलेन मशिन खरेदी करण्याचे व किमान रक्कम १२ लाख रुपये दोघांत देण्याचे ठरले. पण त्याच्याकडे काहीच पैसे नाहीत, असे भिल्लने सांगितले. .त्यानुसार विठ्ठल आहेर यांनी समर्थ सहकारी बँक सोलापूर येथे आरटीजीएस करून ५ लाख ५५ हजार रुपये पाठवले. पत्नी, आकाश बारंगुळे, विक्रांत यादव, राजेंद्र बारंगुळे यांच्या समवेत सोनेतारण, उसने पैसे घेऊन सहा लाख रुपये रोख दिले. पलोड एंटरप्राइजेस, बुलडाणा येथे मशिन खरेदीसाठी आरटीजीएस केल्याचे भिल्ल याने सांगितले. तीन महिने वाट पाहावी लागेल, असे सांगत त्याने सहा महिने गेले तरी काही सांगितले नाही. शेवटी आहेर हे त्याच्या घरी गेले असता मेहकर (जि. बुलडाणा) येथे समृद्धी मार्गावर भाडेतत्त्वावर मशिन असल्याचे सांगितले. त्यावेळी खासगी वाहन करून तेथे गेले असता मशिन दिसून आली नाही. तेथे त्याने नागपूर येथे मशिन असल्याचे सांगितले..भिल्ल यास बार्शीत आल्यानंतर आमचे पैसे परत दे, म्हटले असता त्याने दोन महिन्यांत देतो, असे सांगून पाच धनादेश दिले. भावाचा एक दिला पण ३ लाख ८० हजार रुपयांचा धनादेश रक्कम नसल्याने बँकेतून परत आला. त्यामुळे आपली फसवणूक झाली, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. तपास सहायक पोलिस निरीक्षक प्रदीप झालटे करीत आहेत.