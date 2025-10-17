सोलापूर

Solapur Fraud: 'मुंबईच्या व्यापाऱ्याला बार्शीत १२ लाखांना गंडवले'; पोकलेन मशिन खरेदीतून भागीदारी व्यवसायाचे आमिष

Poklen Machine Deal Turns Fraudulent: नागोबाचीवाडी (ता. बार्शी) येथील नातेवाइकाच्याच माध्यमातून एकाने आपण पोकलेन मशिनचा व्यवसाय भागीदारीमध्ये करू, असे आमिष दाखवून फसवणूक केल्याप्रकरणी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात एकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.
Solapur Fraud:

Solapur Fraud:

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बार्शी : मुंबईमध्ये पाण्याच्या बाटल्यांचा व्यवसाय करणाऱ्या अन् बार्शीचा रहिवासी असलेल्या व्यापाऱ्याची १२ लाखांची फसवणूक केल्याची घटना घडली. नागोबाचीवाडी (ता. बार्शी) येथील नातेवाइकाच्याच माध्यमातून एकाने आपण पोकलेन मशिनचा व्यवसाय भागीदारीमध्ये करू, असे आमिष दाखवून फसवणूक केल्याप्रकरणी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात एकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
crime
FIR
Mumbai
Business
scam
barshi
police case
district
Trader
Fraud Crime
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com