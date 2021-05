जिल्ह्यातील "या' 137 गावांनी उडवली प्रशासनाची झोप !

सोलापूर : कोरोनाच्या (Covid-19) दुसऱ्या लाटेची सुरवात झाल्यानंतर हॉटस्पॉट ठरणाऱ्या गावांची यादी जिल्हा परिषदेने तयार केली. त्यानुसार जिल्ह्यातील अक्‍कलकोट (Akkalkot) वगळता अन्य 10 तालुक्‍यांतील एक हजार 11 गावांपैकी 137 गावांमध्ये शंभरहून अधिक रुग्ण आढळले आहेत. या गावांवर फोकस करीत प्रशासनाने त्या गावांतील लोकांचे टेस्टिंग वाढवून पोलिस (Police) कारवाईवर जोर दिला. त्यामुळे आता त्या बहुतांश गावांमधील रुग्णसंख्या आटोक्‍यात येण्यास मदत झाली आहे. (Outbreaks of corona were reported in 137 villages in the Solapur district)

जिल्ह्यातील एक हजार 142 गावांपैकी जवळपास दीडशे गावे कोरोनामुक्‍त झाली आहेत. कोरोनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत त्याच गावांमध्ये रुग्णवाढ का होत आहे, याचा अभ्यास आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आला. त्यातील बहुतेक गावे राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी तेथील सरपंच, ग्रामसेवक व तलाठ्यांना सक्‍त निर्देश देत आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन तपासणी वाढविली. तसेच कोरोना चाचणीचे प्रमाण वाढवून रुग्णांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर वेळेत उपचार केले. तर 50 पेक्षा जास्त, त्यापेक्षा कमी व 25 पेक्षा जास्त रुग्ण आढळलेल्या गावांची यादी तयार करून पोलिसांना देण्यात आली. त्या ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई वाढविली. त्यामुळे आता या गावांतील नागरिक सुरक्षित झाले असून, तेथील कोरोनाचा संसर्ग आटोक्‍यात आला आहे. अक्‍कलकोट तालुक्‍यात लहान- मोठी 132 गावे असून त्यापैकी समर्थनगर (85) आणि कडबगाव (80) याशिवाय अन्य कोणत्याही गावात मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण आढळले नाहीत.

रुग्णांची शंभरी पार केलेली गावे...