सोलापूर

Solapur CNG Supply: 'सीएनजी पुरवठा दोन दिवसांत सुरळित करा': निवासी उपजिल्हाधिकारी पाटील ;आयएमसी, एमआयडीसी, पुरवठा विभागाची बैठक

CNG shortage : शहरातील सीएनजी पंपांवर मोठ्या रांगा लागणे, सार्वजनिक वाहतुकीवर परिणाम होणे आणि मालवाहतूक अडथळ्यामुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून प्रशासनाने पुरवठा श्रृंखला दुरुस्त करण्यासाठी तातडीचे उपाययोजना राबवण्याचे ठरवले आहे.
CNG supply review meeting chaired by Resident Deputy Collector Patil; strict instructions issued to IMC, MIDC, and supply officials.

CNG supply review meeting chaired by Resident Deputy Collector Patil; strict instructions issued to IMC, MIDC, and supply officials.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : एमआयडीसीने नोटीस दिल्यानंतर चिंचोली एमआयडीसीतील सीएनजी पंप मंगळवारपासून बंद करण्यात आला आहे. सोलापूर व परिसरातील सीएनजीच्या वाहनांसाठी या पंपावरून हमखास गॅस मिळत होता. आता हाच पंप झाल्याने आज दिवसभर सीएनजीचा तुटवडा प्रकर्षाने जाणवला. सीएनजी मिळत नसल्याने सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील सीएनजी वाहनधारकांची तारांबळ उडाली आहे. जिल्ह्यातील सीएनजी पुरवठा दोन दिवसात सुरळीत करा, अशा सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांनी दिल्या आहेत.

Loading content, please wait...
district
CNG Gas
CNG Pump
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com