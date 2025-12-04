Solapur CNG Supply: 'सीएनजी पुरवठा दोन दिवसांत सुरळित करा': निवासी उपजिल्हाधिकारी पाटील ;आयएमसी, एमआयडीसी, पुरवठा विभागाची बैठक

सोलापूर : एमआयडीसीने नोटीस दिल्यानंतर चिंचोली एमआयडीसीतील सीएनजी पंप मंगळवारपासून बंद करण्यात आला आहे. सोलापूर व परिसरातील सीएनजीच्या वाहनांसाठी या पंपावरून हमखास गॅस मिळत होता. आता हाच पंप झाल्याने आज दिवसभर सीएनजीचा तुटवडा प्रकर्षाने जाणवला. सीएनजी मिळत नसल्याने सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील सीएनजी वाहनधारकांची तारांबळ उडाली आहे. जिल्ह्यातील सीएनजी पुरवठा दोन दिवसात सुरळीत करा, अशा सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांनी दिल्या आहेत..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .चिंचोली एमआयडीसीतील आयएमसी कंपनीच्या सीएनजी पंपाला परवानगी नसल्याने एमआयडीसीने ९ लाख रुपयांचा दंड ठोठावत या पंपाला नोटीस दिली आहे. सात दिवसात आयएमसीने म्हणणे मांडावे अशी सूचना एमआयडीसीने केली आहे. सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातील सीएनजी पंप गेल्या दोन दिवसांपासून बंद असल्याने वाहनधारकांचे मोठे हाल होत आहेत. सीएनजी मिळत नसल्याने वाहनधारक हैराण झाले असून गैरसोय लवकर संपवावी अशी मागणी होत आहे. .वाढत्या गर्दीमुळे आणि उपलब्धतेअभावी नागरिकांची होत असलेली गैरसोय लक्षात घेऊन निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांनी आज तातडीने आयएमसी कंपनीच्या प्रतिनिधींशी बैठक घेतली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीला जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष सरडे, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी शिवाजी राठोड, आयएमसी कंपनीचे विभागीय व्यवस्थापक मंथन शहा उपस्थित होते..महापालिका प्रशासनाकडून एनओसी मिळण्याची गरजसोलापूर शहर व जिल्ह्यासाठी लागणारा सीएनजी चिंचोली एमआयडीसीत तयार केला जातो. सीएनजीचा कच्चा माल एलएनजी दाभोळ येथील डेपोतून टँकरद्वारे आणला जातो. रोज साधारणता १५ टनाच्या सहा टँकरमधून एलएनजी चिंचोलीत आणला जातो. दाभोळ येथून एलएनजी घेऊन जाणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने सोलापुरला वेळेवर एलएनजी पुरवठा होत नाही..चिंचोली येथे असलेल्या एलएनजी टू सीएनजी प्रकल्पाची क्षमता प्रतिदिन ७५ ते ८० टन एवढी आहे. या प्रकल्पाचा विस्तार केला जात आहे. या शिवाय सोलापूर शहरात बुधवार पेठेतही आयएमसीकडून सीएनजी प्रकल्प उभारला जात आहे. या प्रकल्पाला महापालिकेची एनओसी आवश्यक असल्याचेही आयएमसीच्या अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत सांगितले..शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...साठवणुकीला परवानगी, विक्रीला नाहीएमआयडीसीमध्ये सीएनजी साठवणूक करायला आणि एलएनजीचे रुपांतरण सीएनजीमध्ये करण्यासाठी आयएमसी कंपनीला परवानगी आहे. या ठिकाणी किरकोळ स्वरुपात पंपाद्वारे सीएनजी विकरी करण्यास आयएमसी कंपनीला परवानगी नाही. आयएमसीने परवानगी मागितल्यास त्यांना आम्ही परवानगी देऊ, आतापर्यंत जवळपास ३ वर्षे त्यांनी विना परवाना पंप चालविल्या प्रकरणी केलेला ९ लाख रुपयांचा दंड भरणे आवश्यक असल्याचेही एमआयडीसीचे अधिकारी राठोड यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.