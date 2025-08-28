सोलापूर

Rain Update: 'सोलापूर जिल्ह्यात परतीच्या पावसाचे दिवस वाढणार'; शनिवारपासून पूर्वा नक्षत्र, गणरायाचे पावसात स्वागत

Retreating Monsoon to Last Longer in Solapur: सध्याचा पाऊस हा नियमित पाऊस असून परतीच्या पावसाला १ सप्टेंबरपासून सुरुवात होईल, असा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला येणारा परतीचा पाऊस हा ऑक्टोबरपर्यंत राहील, अशी शक्यता आहे. यंदा परतीच्या पावसाचेही दिवस वाढण्याची शक्यता आहे.
Updated on

सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातील पावसासाठी २०२५ हे वर्ष अविस्मरणीय ठरू लागले आहे. यंदा कधी नव्हे ते मे महिन्यात २३२ मिलिमीटर पाऊस झाला. जून व जुलैमध्ये पावसाने ओढ दिली. परंतु ऑगस्टपासून पावसाने पुन्हा हजेरी लावली. सध्याचा पाऊस हा नियमित पाऊस असून परतीच्या पावसाला १ सप्टेंबरपासून सुरुवात होईल, असा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला येणारा परतीचा पाऊस हा ऑक्टोबरपर्यंत राहील, अशी शक्यता आहे. यंदा परतीच्या पावसाचेही दिवस वाढण्याची शक्यता आहे.

