Rain Update: 'सोलापूर जिल्ह्यात परतीच्या पावसाचे दिवस वाढणार'; शनिवारपासून पूर्वा नक्षत्र, गणरायाचे पावसात स्वागत

सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातील पावसासाठी २०२५ हे वर्ष अविस्मरणीय ठरू लागले आहे. यंदा कधी नव्हे ते मे महिन्यात २३२ मिलिमीटर पाऊस झाला. जून व जुलैमध्ये पावसाने ओढ दिली. परंतु ऑगस्टपासून पावसाने पुन्हा हजेरी लावली. सध्याचा पाऊस हा नियमित पाऊस असून परतीच्या पावसाला १ सप्टेंबरपासून सुरुवात होईल, असा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला येणारा परतीचा पाऊस हा ऑक्टोबरपर्यंत राहील, अशी शक्यता आहे. यंदा परतीच्या पावसाचेही दिवस वाढण्याची शक्यता आहे. .परतीच्या पावसाचे वारे ईशान्येकडून पश्चिम नैऋत्य दिशेकडे वाहते. हे वारे कोरडे असते आणि ते जमिनीवरून समुद्राकडे प्रवास करते असते. तर उन्हाळ्यातील नैऋत्य मॉन्सूनचा पाऊस समुद्रावरून जमिनीकडे आर्द्र वारे घेऊन येतो. येत्या आठवडाभरात वाऱ्याची दिशा बदलेल आणि परतीच्या पावसाला सुरुवात होईल, असा अंदाज ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी व्यक्त केला आहे. परतीच्या पावसाचे दिवस वाढण्याची शक्यता असल्याने याचा मोठा लाभ जिल्ह्यातील रब्बीच्या पिकांना होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात रब्बी ज्वारीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जात असल्याने यंदा ज्वारीसाठी पोषक वातावरण राहण्याची शक्यता आहे..सध्या मघा नक्षत्र सुरू आहे. या नक्षत्रात पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. जिल्ह्यात झालेला पाऊस, पुणे जिल्ह्यात झालेला पाऊस यामुळे जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प ओव्हर फ्लो झाले आहेत. प्रमुख नद्या, मोठे ओढे या भागात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. शनिवारी (ता. ३०) सूर्याचा पूर्वा नक्षत्रात प्रवेश होत आहे. आज गणरायाचे आगमन झाले. या आगमनापूर्वी मंगळवारी रात्री सोलापूर शहर व परिसरात वरुणराजाने जोरदार हजेरी लावली. मंगळवारी सकाळी साडेआठ ते बुधवारी सकाळी साडेआठ या २४ तासांमध्ये ३९.१ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. आज दिवसभर सोलापुरात ढगाळ वातावरण व पावसाची रिमझिम होती..सोलापूर जिल्ह्यात दरवर्षी १० ते १२ ऑक्टोबरपर्यंत परतीचा पाऊस असतो. यावर्षी १ सप्टेंबरपासून सुरू होणारा परतीचा पाऊस साधारणतः ऑक्टोबर अखेरपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. या कालावधीत कधी उघडीप तर कधी पाऊस असे वातावरण असते.- डॉ. रामचंद्र साबळे, ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ तथा संस्थापक सदस्य, दक्षिण आशिया फोरम ॲग्रिकल्चर मेट्रोलॉजी