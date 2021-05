सोलापूर : कोरोनावरील प्रतिबंधात्मक लसीचा (Preventive vaccine against coronavirus) तुटवडा असल्याने आता पहिल्या डोसऐवजी 84 दिवस पूर्ण झालेल्यांच्या दुसऱ्या डोसलाच प्राधान्य दिले जात आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील नऊ हजार 600 व्यक्‍ती दुसरा डोससाठी पात्र असून त्यांच्यासाठी तेवढीच लस मिळाली आहे. शहर-जिल्ह्यातील 20 केंद्रांवर हे लसीकरण होणार आहे. (The first dose of corona vaccine is discontinued and the second dose is preferred)

सोलापूरसह राज्यात कोरोना (Covid-19) रुग्णांची संख्या कमी होत असतानाच मृत्यूदर वाढू लागला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता पहिला डोस देण्याऐवजी 84 दिवस पूर्ण झालेल्यांना दुसरा डोस टोचला जात आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील 18 वर्षांवरील 30 लाख व्यक्‍तींना लस टोचणे अपेक्षित आहे. मात्र, आतापर्यंत पाच लाख डोस मिळाले असून एकाचवेळी सहा लाख डोस मिळावेत, अशी मागणी अनेकांनी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत केली आहे. तरीही, त्याची दखल कोणीच घेतलेली नाही. लसीअभावी जिल्ह्यातील लसीकरण केंद्रे दोन दिवसांपासून बंद आहेत. तर 339 केंद्रांवर लसीकरणाचे नियोजन करूनही आतापर्यंत कधीच सर्व केंद्रे सुरू झालेली नाहीत. जिल्ह्यासाठी किमान 50 हजार डोस मिळतील, अशी अपेक्षा असतानाही केवळ नऊ हजार 600 डोस मिळाले आहेत. त्यातून तीन हजार डोस शहरासाठी तर उर्वरित डोस ग्रामीण भागासाठी वितरीत केले आहेत.

दुसऱ्या डोससाठी स्वतंत्र याद्या

लसीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतर कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण सहजपणे बरा होऊ शकतो, असे निरीक्षण आरोग्य विभागाने नोंदविले आहे. राज्यात आता कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतील रुग्णांची संख्या कमी होऊ लागली आहे. मात्र, मृत्यूदर वाढत असल्याने लसीच्या दुसऱ्या डोसला प्राधान्य दिले जात आहे. दुसरीकडे लसही पुरेशा प्रमाणात शिल्लक नाही. ज्या व्यक्‍तीला पहिला डोस 84 दिवस पूर्ण झाले आहेत, अशांची यादी तयार करण्यात आली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील नऊ हजार 600 व्यक्‍ती दुसऱ्या डोससाठी पात्र असून त्यांना संपर्क करून बोलावून घेतले जात आहे, अशी माहिती लसीकरणाचे जिल्हा समन्वयक डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे यांनी दिली.