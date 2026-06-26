सोलापूर

Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंचा धडाका! महिनाभरात सोलापुरात ४.३१ कोटींचा प्रतिबंधित अन्नसाठा जप्त; भेसळखोरांना मोठा दणका..

Massive Food Safety Drive in Solapur: मुंढे यांच्या नियुक्तीनंतर सोलापूरात गुटखा, पानमसाला, भेसळयुक्त अन्नपदार्थांवर सलग धडक कारवाया; ४.३१ कोटींचा साठा जप्त होऊन अवैध व्यवसायाला मोठा आघात
Food Adulterators Face Major Blow as FDA Seizes 4.31 Crore Worth of Illegal Food Products

Food Adulterators Face Major Blow as FDA Seizes ₹4.31 Crore Worth of Illegal Food Products

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अवघ्या एका महिन्यात सोलापूर जिल्ह्यात धडक कारवाईचा सपाटा सुरू झाला आहे. २५ मे ते २५ जून या कालावधीत अन्न व औषध प्रशासनाने तब्बल ४ कोटी ३१ लाख रुपयांहून अधिक किमतीचा प्रतिबंधित व संशयित अन्नसाठा जप्त केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील गुटखा, पानमसाला आणि भेसळयुक्त अन्नपदार्थांच्या अवैध व्यवसायाला मोठा धक्का बसला आहे.

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