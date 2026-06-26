Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंचा धडाका! महिनाभरात सोलापुरात ४.३१ कोटींचा प्रतिबंधित अन्नसाठा जप्त; भेसळखोरांना मोठा दणका..

सोलापूर : राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अवघ्या एका महिन्यात सोलापूर जिल्ह्यात धडक कारवाईचा सपाटा सुरू झाला आहे. २५ मे ते २५ जून या कालावधीत अन्न व औषध प्रशासनाने तब्बल ४ कोटी ३१ लाख रुपयांहून अधिक किमतीचा प्रतिबंधित व संशयित अन्नसाठा जप्त केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील गुटखा, पानमसाला आणि भेसळयुक्त अन्नपदार्थांच्या अवैध व्यवसायाला मोठा धक्का बसला आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.मुंढे यांच्या नियुक्तीनंतर अन्न प्रशासनाची यंत्रणा अधिक आक्रमक झाल्याचे चित्र दिसत आहे. या काळात जिल्ह्यात ११८ अन्न नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले. त्यामध्ये ४३ दूधाचे तर ४७ दुग्धजन्य पदार्थांचे नमुने आहेत. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या गुणवत्तेवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने प्रतिबंधित केलेल्या गुटखा, पानमसाला आणि सुगंधित तंबाखू विक्रेत्यांविरुद्ध ३६ कारवाया करण्यात आल्या..या कारवाईत ३५ लाख ७७ हजार ५९७ रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. तसेच २८ दुकाने सील, ३५ गुन्हे दाखल आणि ८ वाहने जप्त करण्यात आली. याशिवाय सुपारी, गूळ आणि इतर अन्नपदार्थांबाबत ११ स्वतंत्र कारवाया करण्यात आल्या. या मोहिमेत १ लाख ४८ हजार १७७ किलो अन्नसाठा जप्त करण्यात आला असून त्याची किंमत ३ कोटी ९५ लाख २३ हजार ४७४ रुपये इतकी आहे..एकूणच, आयुक्त मुंढे यांच्या कार्यकाळातील पहिल्याच महिन्यात सोलापूर जिल्ह्यात ४ कोटी ३१ लाख १ हजार ७१ रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांमध्ये धास्ती निर्माण झाली असून नागरिकांकडूनही अन्न प्रशासनाकडे तक्रारींचा ओघ वाढला आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...जिल्ह्यातील नऊ अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सातत्याने कारवाया सुरू आहेत. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या असून प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीवर तत्काळ आणि प्रभावी कारवाई केली जात आहे.- साहेबराव देसाई, सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, सोलापूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.