Leopard Terror: बिबट्याच्या दहशतीत ऊसतोडणी मजूर; शेतात काम करताना लेकरांनाही धोका

ईश्वरपूर: तीन पिढ्यांपासून बिनधास्तपणे ऊस तोडणी व्यवसाय करणाऱ्या ऊसतोडणी मजुरांना आता बिबट्याच्या दहशतीखाली वावरावे लागत आहे. शेतातील बिबट्यांच्या वावरामुळे तोडणी मजुरांसह त्यांच्या लहान लेकरांनाही धोका वाढला आहे. ऊस तोडणी किंवा भरणी करताना शेताच्या बांधावर लहान मुलांना झोपवणे, शेताकडेलाच खोपटी उभारणे हे आता जोखमीचे ठरत आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सोलापूर, बीड, धाराशिव जिल्हे तसेच सांगली जिल्ह्याच्या पूर्वेकडील भागातून अनेक मजूर आपल्या कुटुंबासह ऊस तोडणीसाठी वाळवा तालुक्यात स्थलांतरित होतात. अगदी एक वर्षांपासून ते नऊ-दहा वर्षे वयाची लहान मुलेही या कुटुंबांसोबत ऊस तोडणीसाठी येतात. मुलांना कधी खोपटावर ठेवून तर कधी सोबत घेऊन हे मजूर ऊस तोडणीसाठी जातात. त्यांच्या खोपट्या प्रामुख्याने शेताच्या परिसरात किंवा गावाबाहेरील निर्जन माळावर उभारलेल्या असतात..गेल्या तीन-चार वर्षांत मानवी वस्तीत आलेल्या बिबट्यांनी जंगलाकडे परत जाणे थांबवले आहे. त्यांची संख्या झपाट्याने वाढत असून अनेक ठिकाणी बिबट्यांचा वावर वाढलेला आहे. उसाच्या पिकात बिबट्याचे वास्तव्य वाढले आहे. त्यांच्या बछड्यांनी उसातच जन्म घेतल्याने त्यांची वाढही त्याच वातावरणात होत आहे. त्यामुळे त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे..ऊस तोडणी करणारे मजूर रात्री-अपरात्री कधीही ऊस भरण्यासाठी आपल्या लेकरांसह शेतात जातात. काम करताना मुलांना शेताच्या बांधावर झोपवतात आणि काही अंतरावर ऊस भरणी करतात. दिवसा मुलांना खोपटावर ठेवून ते कामावर जातात. मात्र, आता बहुतांश भागात ऊसाच्या पिकात बिबट्यांचा वावर वाढल्याने तोडणी मजुरांच्या मुलांना खोपटावर किंवा शेताच्या बांधावर एकटे ठेवणे अत्यंत जोखमीचे ठरत आहे. वर्षभरापूर्वी तोडणी कामगारांच्या लहान मुलावर बिबट्याने हल्ला केल्याची घटना घडली होती. प्रत्येक ठिकाणी बिबट्याचा वावर दिसून येत असून त्यामुळे दिवस-रात्र ऊस तोडणी करणाऱ्या मजुरांना आता मर्यादा आल्या आहेत..आम्ही लहानपणापासून आई-वडिलांसोबत ऊस तोडणीचे काम करत आहोत. लहान वयात वडिलांसोबत रात्री-अपरात्री ऊस भरण्यासाठी शेतात जात होतो, तेव्हा कोणतीही भीती वाटत नव्हती. पण आता मोठे होऊनही बिबट्याची भीती वाटते. जीव मुठीत धरून काम करावे लागते.- अनिल बबन मोरे, ऊसतोडणी मजूर, रा. दासखेड, ता. पाटोदा, जि. बीड.ऊस शेतीत बिबट्याचे वास्तव्य वाढले आहे. सोबत लहान मुले, शेळ्या असतात, त्यामुळे रात्री उशिरापर्यंत ऊस तोडणी करता येत नाही. आता फक्त दिवसा ऊस तोडणी करतो.- संतोष शिवाजी साठे, ऊस तोडणी मजूर, रा. गुमरा पारगाव, ता. पाटोदा.