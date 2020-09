पिंपरी-चिंचवडमध्ये आज 1113 नवे रुग्ण 

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरात गुरुवारी एक हजार 113 रुग्ण आढळले. एकूण रुग्णसंख्या 67 हजार 596 झाली. आज एक हजार 199 जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला. एकूण 57 हजार 52 जण आजपर्यंत बरे झाले आहेत. सध्या नऊ हजार 449 सक्रिय रुग्ण आहेत. आज 33 जणांचा मृत्यू झाला. त्यात 18 रुग्ण शहरातील व 15 रुग्ण शहराबाहेरील आहेत. महावितरणमुळे 'या' दोन कुटुंबांच्या आयुष्यात काळोख! आज मृत्यू झालेले रुग्ण शहरातील भोसरी (पुरुष वय 46, 72 व 52), पिंपरी (पुरुष वय 67), किवळे (स्त्री वय 57), आकुर्डी (पुरुष वय 76), निगडी (पुरुष वय 73 व स्त्री वय 76), चिखली (पुरुष वय 51 व स्त्री वय 75), रावेत (पुरुष वय 66), पुनावळे (स्त्री वय 55), थेरगाव (पुरुष वय 55 व स्त्री वय 68), पिंपळे गुरव (पुरुष वय 70), भीमनगर (स्त्री वय 48), काळेवाडी (पुरुष वय 79), सांगवी (पुरुष वय 63) येथील रहिवासी आहेत. पीएमआरडीएमध्ये कोरोनाचा संसर्ग; अतिरिक्त आयुक्तांसह कर्मचारी पॉझिटिव्ह आज मृत्यू झालेल्या शहराबाहेरील व्यक्ती वानवडी (पुरुष वय 87), गंगापूर (पुरुष वय 77), कर्वेनगर (पुरुष वय 67, 71 व 56), जुन्नर (पुरुष वय 59, 60 व 40), बावधन (स्त्री वय 53), हडपसर (पुरुष वय 52), कात्रज (पुरुष वय 33), लातूर (पुरुष वय 75), खेड (पुरुष वय 65), आंबेगाव (स्त्री वय 70) आणि येरवडा (स्त्री वय 58) येथील रहिवासी आहेत.

Web Title: new 1113 corona positive found in pimpri chinchwad on thursday 17 september 2020