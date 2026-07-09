'मी त्याला डिक्कीत कोंबलं आणि...' अभिजीत खांडकेकरला अभिनेत्रीनं सर्वांपासून लपवून आणलं घरी, परंतु कारण काय?

MARATHI ACTRESS REVEALS ABHIJEET KHANDKEKAR'S LOCKDOWN STORY: कलाकारांचा ऑन-स्क्रीनसह ऑफस्क्रीन बॉण्ड सुद्धा खूप भारी असतो. त्यांच्यात मैत्री सुद्धा तितकीच असते. कलाकार एकमेकांच्या वाईट काळात नेहमीच एकमेकांसोबत खंबीर उभं राहतात. दरम्यान अशातच भार्गवी चिरमुले, समिधा गुरु, मृणाल देशपांडे आणि सई रानडे यांच्या ग्रुपची बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. त्यांचे नागपूरी भाषेतील रील्स मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असतात. .अशातच आता एका मुलाखतीत या ग्रुपने अभिनेता अभिजीत खांडकेकरचा खास किस्सा शेअर केला. त्यांनी सांगितलं की, 'जेव्हा लॉकडाऊन होता, त्यावेळी निर्बंध फार कडक होते. कोणीही घराबाहेर पडत नव्हतं. मित्रांना, नातेवाईकांना भेटण्याची सुद्धा परवानगी नव्हती. दरम्यान त्यावेळी सई रानडेचा वाढदिवस होता.'.'तेव्हा आम्ही मित्रमंडळींनी एक जुगाड केला. सईनं तिच्या मैत्रिणीला आधीच सांगितलेलं की, नटून येयचं नाही, नाहीतर वॉचमन हाकलून लावेल. आम्ही साधे पंजाबी ड्रेस घालून आलो म्हणजे घरचेचं वाटू असे. सईच्या नवऱ्यानं गल्लीतून सगळ्यांना गाडीत बसवलं. हातात भाजीच्या पिशव्या घेऊन अॅक्टिंग केली. परंतु अडचण होती ती अभिजीतची. तो इतका लोकप्रिय होता की, त्याला दुरुनच सगळे ओळखायचे. '.'तेव्हा आम्ही एक भन्नाट प्रकार केला. त्याला थेट कारच्या डिक्कीमध्ये लपवलं. आम्ही अभिजीतला आधीच सांगितलेलं की, गाडीच्या डिक्कीत जावून बस. बिल्डिंगच्या पार्किंगमध्ये गाडी आल्यासच डिक्की उघडायची. मागच्या जिन्यानं वर येयचं. तेव्हा अभिजीत सुद्धा धोका पत्करत सईच्या घरी पोहोचला.' सांगायचं झालं अभिजीतसह त्याची पत्नी सुखदा सुद्धा या ग्रुपमध्ये आहे. कोणता सण, पार्टी, कार्यक्रम असला की, सगळे एकत्र येतात. .'बाघाचं पात्र साकारून आता पाठ दुखतेय' तारक मेहतामधील तन्मय वेकारिया म्हणाला, 'मी सरळ उभा सुद्धा राहू शकत नाहीय...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.