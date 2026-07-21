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'पोर्न पाहिल्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग वाढते'; अभिनव शुक्ला अजब वक्तव्यामुळे झाला ट्रोल, म्हणाला...'मानसिक परिणामही ...'

ABHINAV SHUKLA VIRAL STATEMENT: अभिनेता अभिनव शुक्लाने अडल्ट कंटेंट, ग्लोबल वॉर्मिंग आणि कार्बन फूटप्रिंट याविषयी केलेल्या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे.
ABHINAV SHUKLA

ABHINAV SHUKLA VIRAL STATEMENT

esakal

Apurva Kulkarni
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ABHINAV SHUKLA ON ADULT CONTENT AND CLIMATE CHANGE: अभिनेता अभिनव शुक्ला त्यांच्या वक्तव्यामुळे पुन्हा चर्चेत आलाय. पत्नी रुबीना दिलैक, हिना खान आणि रॉकी जयस्वाल यांच्यासोबत केलेल्या 'The 4POV' या पॉडकास्टमध्ये अभिनवने हवामान बदल या विषयावर वेगळाच दावा केलाय. त्याच्या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आलय. अनेकांनी त्याला ट्रोल सुद्धा केलय.

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