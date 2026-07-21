'पोर्न पाहिल्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग वाढते'; अभिनव शुक्ला अजब वक्तव्यामुळे झाला ट्रोल, म्हणाला...'मानसिक परिणामही ...'

ABHINAV SHUKLA ON ADULT CONTENT AND CLIMATE CHANGE: अभिनेता अभिनव शुक्ला त्यांच्या वक्तव्यामुळे पुन्हा चर्चेत आलाय. पत्नी रुबीना दिलैक, हिना खान आणि रॉकी जयस्वाल यांच्यासोबत केलेल्या 'The 4POV' या पॉडकास्टमध्ये अभिनवने हवामान बदल या विषयावर वेगळाच दावा केलाय. त्याच्या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आलय. अनेकांनी त्याला ट्रोल सुद्धा केलय..'The 4POV' या पॉडकास्टमध्ये दिया मिर्झा हिने हवामान बदलाबाबत केलेल्या विधानावर चर्चा केलीय. त्याचवेळी अभिनव म्हणाला, 'ग्लोबल वार्मिग वाढण्यामागील अनेक कारणांपैकी एक मोठं कारण म्हणजे पोर्न पाहणं' त्याच्या या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर त्याची बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. अनेकांनी त्याला ट्रोल सुद्धा केलं आहे. .त्याच्या या वक्तव्यामुळे रबीना दिलैक आश्चर्यचकित झाली. यावेळी हिना खानने अभिनवला 'तू पोर्न पाहतोस का?' असा प्रश्न विचारला. त्यावर त्याने 'पोर्न धोकादायक आहे. त्यामुळे अवास्तव अपेक्षा निर्माण होतात. पुरुषांचा वेळ वाया जातो. त्यातून लक्ष विचलित होतं. तसंच मानसिक परिणामही होऊ शकतो' असं उत्तर दिलं. .दरम्यान या पॉडकास्टमधील व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून नेटकऱ्यांच्या अनेक प्रतिक्रिया येत आहे. अनेकांनी त्याच्या वक्तव्याला ट्रोल केलय. तर अनेकांनी त्याच्यासोबत सहमती दर्शवली आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .बापरे! जॉन अब्राहमने खरेदी केला तब्बल 84,00,00,000 रुपयांचा आलिशान बंगला, बांद्रा वेस्टमधील डीलची चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.