भूषण प्रधानच्या मनातील ‘स्वप्नसुंदरी’ २४ जुलैला भेटीला येणार! उत्सुकता वाढवणारा टीझर प्रदर्शित

Entertainment News : रेडबेल मीडिया आणि पॅनोरमा स्टुडिओज प्रेक्षकांसाठी एक नवीकोरी, रंजक आणि कौटुंबिक मनोरंजनाची मेजवानी घेऊन येत आहेत. लग्न, योग्य जोडीदाराचा शोध आणि त्याभोवती घडणाऱ्या मजेशीर घटनांवर आधारित ‘स्वप्नसुंदरी’ या आगामी चित्रपटाचा टीझर नुकताच सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. या टीझरमध्ये मराठीतील चॉकलेट बॉय अभिनेता भूषण प्रधान एका फ्रेश भूमिकेत पाहायला मिळत असून, तो ‘राघव’ची मध्यवर्ती भूमिका साकारत आहे. तर अभिनेत्री सायली पाटील ‘मानसी’च्या भूमिकेत झळकत असून, या दोघांची ताजी जोडी प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे..नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या या टीझरमध्ये राघवची मजेशीर झलक पाहायला मिळते. तो लग्नासाठी मुलींना भेटत असतो, मात्र त्याच्या मनात एक अशी ‘स्वप्नसुंदरी’ असते जी त्याच्यासाठी परफेक्ट लाईफ पार्टनर ठरेल. मुली शोधण्याच्या या गंमतीशीर प्रवासात त्याला मानसी भेटते. आता मानसी आणि राघवचे सुत जुळते का? मानसीच राघवची ‘स्वप्नसुंदरी’ आहे का? हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षकांना २४ जुलैपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे..चित्रपटाबद्दल दिग्दर्शक अक्षय जयसिंगराव शिंदे म्हणाले, “आजच्या तरुणाईसाठी लग्नाचा निर्णय आणि योग्य जोडीदाराची निवड हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि तितकाच गोंधळात टाकणारा विषय झाला आहे. हीच गोष्ट आम्ही हलक्या-फुलक्या, विनोदी आणि मनोरंजक पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. भूषण प्रधानने ‘राघव’ची भूमिका अतिशय उत्तमरीत्या जिवंत केली असून अनेकांना त्याच्यात स्वतःचा भास होईल. कथा जरी राघवची असली तरी हा संपूर्ण कुटुंबाने एकत्र बसून आनंद घेण्यासारखा चित्रपट आहे, जो प्रेक्षकांना नक्कीच आपलासा वाटेल.”.सतीश महादेव गेजगे निर्मित आणि अक्षय जयसिंगराव शिंदे दिग्दर्शित ‘स्वप्नसुंदरी’ हा लग्न, नातेसंबंध आणि योग्य जोडीदाराच्या शोधाभोवती फिरणारा निखळ मनोरंजनप्रधान चित्रपट आहे. चित्रपटाची कथा आणि पटकथा स्वतः अक्षय जयसिंगराव शिंदे यांनी लिहिली असून दर्शना सतीश गेजगे आणि निलेश सुरेश अग्रवाल हे चित्रपटाचे सहनिर्माते आहेत. संगीतकार अंकुश बोरडकर यांनी या चित्रपटाला संगीत दिले आहे..राघवच्या आयुष्यातील ‘स्वप्नसुंदरी’ कोण ठरणार आणि त्याच्या लग्नाची गाठ अखेर कशी जुळणार, याची उत्सुकता आता वाढली असून त्यासाठी प्रेक्षकांना २४ जुलैची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.. एक सत्यभामा अन् दुसरी इंदुरानी! 'कृष्णाईच्या लेकी'मध्ये दिसणार दोन खलनायिका; कोण आहेत या अभिनेत्री? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.