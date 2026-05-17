'सिंगल फादर असल्यानं मुलीच्या मैत्रिणी घरी येत नाही' इमरान खान म्हणाला, 'त्यांच्या आई वडिलांना माझ्याकडे मुलींना पाठवायला भिती...'

PARENTS HESITATE TO SEND DAUGHTERS TO IMRAN KHAN HOUSE: अभिनेता इमरान खान हा नेहमीच त्याच्या मुलगी इमारासोबत संगोपनाबद्दल बोलताना पहायला मिळतो. दरम्यान नुकताच इमरान परिनिती चोप्रा हिच्या 'मॉम टॉक्स' या शोमध्ये सहभागी झाला होता. यावेळी त्याने सिंगल फादर म्णून आयुष्यात येणाऱ्या अडचणीबद्दल मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. दरम्यान सिंगल फादर असल्यानं लोकांचा बघण्याचा दृष्टीकोन फार वेगळा असल्याचं त्यानं म्हटलं..इमरान खाननं याआधीही सांगितलं होतं की, 'अवंतिकासोबत घटस्फोटो झाला आहे. तो अवंतिकासोबत मुलीची कस्टडी शेअर करतो. इमारा आठवड्यातील तीन ते चार दिवस इमरानसोबत राहते. यावेळचा एक धक्कादायक अनुभव शेअर केलाय. इमरान म्हणाला की,' जेव्हा मुलगी माझ्यासोबत असते. तेव्हा तिच्या मैत्रिणीला घरी बोलवणं खूप कठीण असतं. कारण आई आपल्या मुलींना सिंगर फादरकडे पाठवत नाही. संकोच करतात.'.पुढे बोलताना तो असंही म्हणाला की, 'इमारा मला तिच्या मैत्रिणींना खेळायला बोलावण्यास सांगायची. मी त्याच्या आईंना मेसेज करायचो . त्यावेळी त्यांच्या आईचं उत्तर येयचं की, 'आज शक्य नाही. मी पुन्हा विचारलं तरी तेच उत्तर असायचं. काही काळानंतर मला जाणवलं की, अनेक आई आपल्या मुलींना अशा घरात पाठवायला कदाचित कम्फर्टेबल नसतात. जिथे सिंगल फादर राहत असतो.'.दरम्यान इमरानच्या या वक्तव्यानंतर परिणीती चोप्रा आश्चर्यचकित झाली आणि म्हणाली, 'जर हीच परिस्थिती एखाद्या सिंगल मदरची असती तर लोक तिच्याबद्दल सहानुभूती दाखवले असते. पण सिंगल फादरबाबत समाजाचा दृष्टिकोन वेगळा असतो.' यावर बोलताना इमरान म्हणाला, 'समाजात सिंगल आईंना सपोर्ट मिळतो, पण सिंगल वडिलांना तसा आधार मिळत नाही. पुरुष कायम मजबूत असतात. त्यांना भावनिक आधाराची गरज नसते अशीच शिकवण मिळाली आहे.'