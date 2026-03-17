"माझं आणि रीमाचं कधी पटलंच नाही" मोहन जोशींनी केला खुलासा; "सतत भांडण.."

Marathi Entertainment News : मराठीबरोबरच बॉलीवूड गाजवणाऱ्या एक अभिनेत्री म्हणजे रीमा लागू. रीमा यांच्या अकाली निधनाने अनेकांना धक्का बसला. त्यांच्या अनेक आठवणी त्यांचे सहकलाकर वेळोवेळी शेयर करत असतात. नुकतीच ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी यांनी रीमा लागू यांची एक आठवण शेयर केली. .मोहन जोशी यांनी मायबोली चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी विविध कलाकारांच्या बरोबरील त्यांच्या आठवणी सांगितल्या. त्याचवेळी दिवंगत रीमा लागू यांच्याबरोबरची आठवण शेयर केली. .ते म्हणाले की,"माझं आणि रीमजींचं कधी पटलंच नाही. कधीच नाही. कायम आम्ही हमरी तुमरीवर यायचो. म्हणजे पहिलं नाटकही असं मिळालं आसू आणि हासू. म्हणजे नवरा बायको असतात कायम भांडत असतात. पहिल्या अंकात भांडणं आणि दुसऱ्या अंकात भांडणच भांडणं."."एकदा काय झालं की मी मेकअप करत होतो साहित्यसंघात. मेकअपचं टेबल मी वाजवत होतो. तेवढ्यात त्या आल्या. कुठूनतरी तापून आल्या होत्या. 'बंद करा आवाज बंद करा' सगळं झालं तर मी म्हणालो 'नाय बंद करणार अजून चालू ठेवणार' आणि अजून जोरात वाजवू लागलो. अशी ती वादावादी सुरू झाली. "."आमच्याकडे बॅकस्टेजला लोकांना कळायच की आज भांडणं झाली आहेत. अगदी पर्सनल गोष्टींवरून भांडणं व्हायची. नाटकातही सगळी भांडणाची वाक्य होती त्यामुळे त्यातही सगळं पर्सनल डोकवायचं भांडण. प्रेक्षक एंजॉय करायचे पण बॅकस्टेजला कळायचं यांचं काहीतरी बिनसलं आहे. त्या माझ्याशी सहा सहा महीने बोलायच्या नाहीत पण आम्ही काम करत राहायचो. एकमेकांकडे बघायचोही नाही. स्टेजवर त्यांनी ते भांडण कधीच आणलं नाही.".