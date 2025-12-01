Premier
रितेश देशमुख मराठी बिग बॉस होस्ट करणार, सलमान खान म्हणाला...'भाऊ तुम्हाला...'
Riteish Deshmukh Confirmed as Bigg Boss Marathi 6 Host: 'बिग बॉस मराठी'च्या सहाव्या सीझनबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. यंदा शोचं सूत्रसंचालन रितेश देशमुख करणार असल्याचं सलमान खानच्या व्हायरल व्हिडिओतून स्पष्ट झालं आहे.
'बिग बॉस मराठी'चा सहावा सीझन लवकरच सुरु होणार आहे. कलर्स मराठीने बिग बॉस मराठीचा प्रोमो शेअर केला होता. त्यानंतर या सीझनमध्ये स्पर्धक कोण असतील? हा शो कोण होस्ट करेल? याबाबत चाहत्यांना अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. दरम्यान बिग बॉस मराठीबाबत एक मोठी अपडेट समोर आलीय. यंदाचं सुत्रसंचलन रितेश देशमुख करणार आहे.