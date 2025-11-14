Premier

Viral Video: बाबो... विजय देवरकोंडाने सगळ्यासमोर रश्मिकाला केलं किस, अभिनेत्री लाजून झाली लाल, व्हिडिओ व्हायरल

VIJAY DEVERAKONDA KISSES RASHMIKA MANDANNA IN PUBLIC | VIRAL VIDEO: दाक्षिणात्य स्टार जोडी विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदाना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. एका कार्यक्रमादरम्यान विजयने सगळ्यांसमोर रश्मिकाच्या हातावर किस केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय.
Apurva Kulkarni
दाक्षिणात्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना आणि वजय देवरकोंडा हे सध्या चर्चेत आहे. रश्मिका लवकरच विजयसोबत लग्नगाठ बांधणार आहे. काही दिवसापूर्वी विजय आणि रश्मिकाने गुपचूप साखरपुडा उरकला. आता ते फेब्रुवारीमध्ये लग्न करणार असल्याच्या चर्चा रंगत आहे. ते डेस्टिनेशन वेडिंग करणार असल्याची माहितीही आहे. परंतु या सगळ्यात दोघांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

