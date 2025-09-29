India vs Pak Final : 'मस्त खेळलास 'अभिषेक बच्चन' आशिया कप स्पर्धेनंतरची बिग बी यांची पोस्ट चर्चेत, शोएब अख्तरसह पाकिस्तानला डिवचलं

आशिया कप स्पर्धेत भारताने पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवलाय. तिलक वर्माची जबरदस्त खेळी हे क्रिकेटप्रेमीच्या जल्लोषाचं कारण ठरलय. 69 धावांनी नाबाद खेळी करत तिलकने भारताला विजय मिळवून दिला. परंतु यामध्ये चर्चेचा विषय ठरला तो अभिषेक शर्मा. त्याची सुद्धा जबरदस्त खेळी भारतीयाच्या जल्लोषाचं कारण ठरली. भारताच्या विजयानंतर ठिकठिकाणी जल्लोष करण्यात आला. अनेकांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत जल्लोष साजरा केलाय. अशातच या सगळ्यात अमिताभ बच्चन यांची पोस्ट चर्चेत आलीय. .अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर काही पोस्ट शेअर केल्यात. त्यामध्ये त्यांनी पाकिस्तानसह शोएब अख्तरला प्रचंड ट्रोल केलय. त्यानी त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर पोस्ट करत म्हटलं की, 'जिंकलो....! तु खूप चांगलं खेळलास 'अभिषेक बच्चन'... तिकडे बोलण्यात अडखळले आणि इकडे, बॅटिंग, बॉलिंग, फिल्डिंग न करता ही तु शत्रूंना गार केलस, त्यांना अडखळायला भाग पाडलंस! बोलती बंद! जय हिंद! जय भारत! जय माँ दुर्गा!' त्यांची ही पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतय. .अमिताभ बच्चन यांनी अभिषेक बच्चनचं अभिनंदन करण्याचं कारण की, काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू शोएब अख्तरने भारताचा स्टार क्रिकेटर अभिषेक शर्माचा उल्लेख अभिषेक बच्चन असा केला होता. तो म्हणालेला की, 'असं समजूया की, पाकिस्तानने अभिषेक बच्चनला बाद केलं तर भारताच्या मधल्या फळीचं काय होईल.' त्याचं या वक्तव्यानंतर सूत्रसंचालकाने त्याची चूक लगेच त्याला दाखवून दिली. याच मुद्द्यावर अमिताभ बच्चन यांनी अभिषेक शर्माचं अभिनंदन अभिषेक बच्चन असं म्हणत केलं. .शोएब अख्तरच्या वक्तव्यानंतर अभिषेकनं सुद्धा प्रतिक्रिया दिली होती. त्याने मजेशीर उत्तर देत म्हटलेलं की, 'सर मी सांगेन की मला तरी हे शक्य होईल असं काही वाटत नाही. आणि त्यात दुसरं म्हणजे मी सुद्धा क्रिकेट खेळण्यात एवढा काय पारंगत नाहीय.' अभिषेकची ही प्रतिक्रिया सुद्धा सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली..दरम्यान अनेक हिंदी मराठी सेलिब्रिटींनी त्यांच्या सोशल मीडियावर अकाऊंटवर भारताच्या विजयाचा जल्लोष साजरा केलाय. अनेकांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत भारतीय खेळाडूंचं कौतूक केलय. .अभिनेत्री रुपाली भोसलेच्या गाडीचा अपघात, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली...'वाईट दिवस...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.