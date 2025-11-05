बिग बींवर अशी वेळ का आली? मुंबईतील 2 लग्जरी फ्लॅट्स विकले, नफा वाचून थक्क व्हाल!

बॉलिवूडमधील बिग बी नेहमी त्यांच्या ट्विटमुळे किंवा त्यांच्या वक्तव्यामुळे चर्चेत असतात. इतकं वय होऊनही त्यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. आजदेखील त्यांचे सिनेमा सुपरहिट होतात. एका काळ असा होता जेव्हा फक्त आणि फक्त बिग बींची चर्चा असायची. आजपर्यंत अमिताभ बच्चन यांनी अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. सध्या ते कौन बनेगा करोडपती शो ला होस्टिंग करताना पहायला मिळतात. या शोच्या एका एपिसोडसाठी ते 5 कोटी रुपये घेत असल्याची माहिती आहे..दरम्यान बिग बी सध्या वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आले आहे. कारण बिग बींनी मुंबईतील आलिशान प्रॉपर्टी विकली आहे. मुंबईतील प्रसिद्ध एरिआ असलेल्या गोरेगावमधील दोन लग्जरी फ्लॅट्स त्यांनी विकले आहेत. परंतु अमिताभ बच्चन यांना इतक्या गजबजलेल्या एरियामधील घर विकण्याची वेळ का आली? असा प्रश्न चाहत्यांना पडलाय. .दरम्यान एका मीडिया रिपोर्टनुसार, 'मुंबईतील या विकलेल्या फ्लॅटचा व्यवहार 12 कोटी रुपयांना झाला आहे. प्रॉपर्टी रजिस्टेशनच्या कागदपत्रानुसार, अमिताभ बच्चन यांनी 2012 मध्ये हे लग्जरी फ्लॅट्स 8.12 कोटी रुपयांना विकत घेतला होता. दरम्यान त्यांनी ही प्रॉपर्टी 13 वर्षांनी विक्रीस काढली.'.या व्यवहारात अमिताभ बच्चन यांना जवळपास 47 टक्के नफा मिळाला आहे दोन्ही फ्लॅट्स मुंबईतील गोरेगाव ईस्ट इथले आहेत. ओबेरॉय एक्सक्विझिट बिल्डिंगच्या 47 व्या मजल्यावर होते. दरम्यान अलिकडेच बिग बींनी अलिबागमध्ये तीन आलिशान फ्लॉट खरेदी केले आहेत. ज्याची किंमत सुमारे 6.6 कोटी इतकी आहे. अभिषेक आणि अमिताभ यांनी दोघांनी मिळून ही मालमत्ता खरेदी केली आहे. एका रिपोर्टनुसार आता अमिताभ यांची संपत्ती 1,630 कोटी रुपयांच्यावर आहे. .केदार शिंदे घेऊन येतायत सासू-सुनेची जुगलबंदी ! 'मालिकेवर आधारित सिनेमा ?' प्रेक्षकांना पडला प्रश्न.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.