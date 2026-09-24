प्रमोशनला आला नाही म्हणून वाद, १ कोटींचा दंड; अंकित मोहनने मांडली त्याची बाजू, म्हणाला...

ANKIT MOHAN SAYS HE WILL SHARE HIS SIDE OF THE STORY SOON: देवघर ऑन रेंट हा सिनेमा उद्या म्हणजेच २५ सप्टेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमाच्या ट्रेलर लॉन्चनंतर एक वेगळीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. सध्या मराठी सिनेसृष्टीत कलाकार प्रमोशनला येणं टाळत असल्यावरून अनेक वाद होताना पहायला मिळताय. त्यात आता देवघर ऑन रेंट या सिनेमातील मुख्य अभिनेता अंकित मोहनने ट्रेलर लॉन्चला पाठ फिरवल्यानं मोठा वाद झाला. .अंकित दिग्दर्शक स्वरुप सावंत आणि निर्मात्याचे फोन उचलत नसल्याचा आरोप करण्यात आलाय. त्यानंतर आता टीमने नुकसान भरपाई म्हणून त्यांच्यावर तब्बल १ कोटी रुपये देण्याची कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. दरम्यान आता या वादावर अंकित मोहनने त्याची बाजू स्पष्ट करत प्रतिक्रिया दिली आहे. ट्रेलर लॉन्च सोहळ्यात का उपस्थित नव्हता? याबद्दल त्याने सांगितलय. .अंकित म्हणाला की, 'जय शिवराय, सुरुवातीला माझ्यावर प्रेम करणाऱ्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. कारण त्यांच्यामुळे आज मी इथपर्यंत पोहचलो आहे. मी मराठी नसूनही तुम्ही मला एवढं प्रेम दिलं त्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे. माझ्यासाठी काम हेच सर्वस्व आहे. तसंच मी नेहमीच कमिटमेंट्स पाळतो. मी काही लोकांना वेळ दिल्यामुळे तिकडे बिझी होतो.' .'माझ्या परिस्थिती जाणून घेण्याचा अधिकार सगळ्यांनाच आहे. मी लवकरच माझी बाजू मांडेल. पण 'देवघर ऑन रेंट'सिनेमाच्या प्रीमियरच्या दिवशी कोणतीही नकारात्मक गोष्ट करायची नाही. त्यामुळे ही माझी कोणतीही pr स्ट्रॅटेजी नाही. त्यामुळे मनापासून सिनेमाला शुभेच्छा देऊया. सिनेमाला मोठं यश मिळो, हिच सदिच्छा.' असं त्याने पोस्टमध्ये म्हटलय. .दरम्यान सध्या कलाकारांच्या प्रमोशनच्या गैरहजेरीवरून मोठा वाद होताना पहायला मिळतय. दिग्दर्शक मिलिंद कवडे यांनी देखील ओंकार भोजनेबद्दल राग व्यक्त केलाय. 'माणूस म्हणून तो अनप्रोफेशनल सराईत खोटारडा आहे.' असं त्यांनी म्हटलय..‘फोन उचलत नव्हता, प्रमोशनलाही आला नाही’; ओंकार भोजनेवर दिग्दर्शक भडकले, म्हणाले.... ‘खूप अनप्रोफेशनल आहे’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.