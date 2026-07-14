अर्शद वारसीच्या एका प्रॉपर्टीने केलं मालामाल; कोट्यवधींचा नफा ऐकून थक्क व्हाल

ARSHAD WARSI LOKHANDWALA PROPERTY DEAL: सलमान खानच्या फ्लॅट विक्रीनंतर आता अभिनेता अर्शद वारसीच्या एका मोठ्या प्रॉपर्टी डीलिंगची माहिती समोर आली आहे. अर्शदने लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स परिसरातील आपली एक व्यावसायिक मालमत्ता कोट्यवधी रुपयांना विकली असून, या व्यवहारातून त्याला तब्बल चार कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. .अंधेरी पश्चिम येथील लोखंडवाला भागात असलेला हा व्यावसायिक गाळा ६८४ स्क्वेअर फूट कार्पेट एरियाचा आहे. हा गाळा ६.२५ कोटी रुपयांना विकण्यात आला आहे. या खरेदीसाठी नवीन ग्राहकाने ३७.५० लाख रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी (मुद्रांक शुल्क) भरली आहे. .या मालमत्तेच्या आकारमानानुसार हा व्यवहार प्रति स्क्वेअर फूट तब्बल ९१,४०० रुपये अशा विक्रमी दराने झाला आहे. अर्शदकडे एकूण संपत्ती जवळपास ३४१ कोटी इतकी आहे. त्याचं गोव्याच्या सलिगाओमध्ये एक १५० वर्ष जुनं पुर्तगाली व्हिला देखील आहे. .Mumbai News: मुंबईकरांना मोठा दिलासा! ९९ वर्षांच्या लीज जमिनींचा गुंता सुटणार; महायुती सरकारने महत्त्वाचे नियम बदलले.Ranbir Kapoor: रामायण सिनेमाच्या आधी रणबीर कपूरचा अयोध्येत मोठा डाव! ३.३१ कोटींना खरेदी केला शरयू किनाऱ्यावरील प्लॉट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.