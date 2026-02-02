Video : "मला शो सोडायचाय" चोरीच्या आरोपांमुळे तन्वी झाली नाराज ; प्रेक्षकांनी केलं विशालला टार्गेट

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 मध्ये अनेक ट्विस्ट येत आहेत. घरात सतत भांडणं आणि चोरीचे आरोप होत आहेत. त्यातच आता तन्वी कोलतेवर विशालने केलेल्या आरोपाने सगळेजण चिडले आहेत. .तन्वी आणि विशालची दुष्मनी दुसऱ्या आठवड्यापासून घरात सुरु झाली आहे. त्यातच आता विशालने तिच्याविरुद्ध नवीन खेळी केली आहे. काय घडलं आहे एपिसोडमध्ये जाणून घेऊया. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, रोशन आणि विशालला बेडमध्ये लपवलेले तांदळाचे पॅकेट सापडतात. त्यावर कुणीतरी हे तन्वीने लपवून ठेवलं आहे असं म्हणतं. त्यावर विशाल ही काय लपवून ठेवण्याची वस्तू आहे का ? असं विचारतो तर रुचिता आम्ही चॉकलेट वगैरे लपवले याचा तुम्हाला राग आला आणि हे तुम्हाला चालतं का ? असं विचारते. त्यावर तन्वी तिने चोरी केलेलीच नाही असं म्हणते. ती चोरीचे आरोप नाकारते आणि आता मला हा शो करायचाच नाही असं म्हणते. .अनेकांनी कमेंट करत तन्वीला सपोर्ट केला आहे. "लोकांना आठवते की नाही पण अनुश्री ने स्वतः हे रुचिता ला सांगितलं आहे लास्ट week मधे की तिने काही राशन लपवून ठेवला आहे हा तोच राशन असावा","ऐका मित्रानो हा बिग बॉस चा शो नाही आहे वाटत या वेळेस शो चे नाव चोर पोलिस ठेवा आता","हे त्या टोळीचंच कारस्थान आहे","तन्वी सोबत महाराष्ट्र उभा आहे....ती आहे तशीच आहे...बाकी लोकांन सारखी नाही...." अशा कमेंट्स केल्या आहेत. .राशनची चोरी खरंच तन्वीने केली असेल की दुसरंच कुणी असेल ? काय घडणार शोमध्ये ? जाणून घेऊया बिग बॉस मराठी सीझन दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही. .Bigg Boss Marathi 6 : बिग बॉसने आणला नवा ट्विस्ट ! बेडीत अडकणार जानी दुष्मन; कोणाच्या बनल्या जोड्या घ्या जाणून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.