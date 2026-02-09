दिव्या शिंदे सिक्रेट रुममध्ये? बिग बॉसने दिव्याला शिक्षा दिल्याची नेटकऱ्यांमध्ये चर्चा, नक्की खरं काय?

Divya Shinde Secret Room Truth: बिग बॉस मराठीचा सहावा सीझन सध्या प्रेक्षकांच्या आवडता ठरत आहे. या सीझनमध्ये नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळतेय. अशातच आता बिग बॉसच्या घरात राखी सावंतची एन्ट्री झालेलं दाखवण्यात आलं आहे. त्यामुळे मनोरंजनाचा धमाका पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. परंतु काही दिवसापूर्वी बिग बॉसच्या घरात एक धक्कादायक घटना घडली. दिव्या शिंदेनं घरातील सदस्यांना जीवे मारण्यची धमकी दिली. त्यामुळे बिग बॉसने तिला घराबाहेर काढलं. .परंतु आता दिव्या शिंदेबद्दल नवीन गोष्टी बोलल्या जात आहे. दिव्या शिंदे ही बिग बॉसच्या घरातून बाहेर गेली नसून ती बिग बॉसच्या घरातच असल्याचं अनेक नेटकऱ्यांनी म्हटलंय. तसंच तिला शिक्षा म्हणून बिग बॉसने सिक्रेट रुममध्ये ठेवल्याचं अनेकांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलं आहे. सध्या सोशल मीडियावर दिव्याबाबत अनेक पोस्ट व्हायरल होताना पहायला मिळताय. .नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, दिव्या शिंदेंनं जेव्हा धमकी दिली. त्यानंतर तिने तिचं वक्तव्य मान्य करत घरातून निघताना सर्वांची माफी मागितली. तसंच कलर्स मराठीने किंवा दिव्याच्या अधिकृत अकाऊंटवर ती घराबाहेर आल्याची कोणतीही पोस्ट किंवा काही अपडेट पहायला मिळत नाहीय. तसंच बिग बॉसच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर देखील दिव्याच्या घराबाहेर येण्याबाबत कोणतीच पोस्ट पहायला मिळत नसल्याचं बोललं जातय. .त्यामुळे नेटकऱ्यांनी असा अंदाज लावलाय की, दिव्या शिंदे बिग बॉसच्या घरातून बाहेर गेली नसून ती घरातच आहे. तसंच तिचा शिक्षा म्हणून सिक्रेट रुममध्ये ठेवल्यात आलय. परंतु याबाबत कलर्स मराठीकडून किंवा दिव्या शिंदेच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन कोणतीही अधिकृत माहिती आलेली नाही. त्यामुळे ही एक केवळ अफवा असल्याचं बोललं जातय. .सिंहगड कॉलेजविरोधात आंदोलन केलेल्या दिव्या शिंदेची बिग बॉसच्या घरात एन्ट्री, इतर स्पर्धकापुढे दिव्याचं सरकार टिकणार का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.