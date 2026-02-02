Bigg Boss Marathi 6 : बिग बॉसने आणला नवा ट्विस्ट ! बेडीत अडकणार जानी दुष्मन; कोणाच्या बनल्या जोड्या घ्या जाणून

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 सध्या खूप चर्चेत आहे. या सीझनमध्ये अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. नुकतीच या घरातून सोनाली राऊत बाहेर पडली. आता चौथ्या आठवड्यात बिग बॉसनी घरातील सदस्यांसमोर नवीन आव्हान उभं केलं आहे. .बिग बॉस सीझन 6 मध्ये पहिले तीन आठवडे काही सदस्यांनी खूप धुमाकूळ घातला आहे. घरातील सगळे नियम वेशीवर टांगून मनमानी कारभाराला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता बिग बॉसनी नवीनच पेच घरच्यांसमोर ठेवला आहे. .प्रोमो मध्ये पाहायला मिळालं की, बिग बॉस घरातील सदस्यांसमोर घोषणा करतात की, तीन आठवडे तुम्हाला मी हवं तसं वागू दिलं पण आता वेळ आहे तुमच्यावर बंधन आणण्याची. त्यानंतर बिग बॉस जोडीची बेडी हा टास्क जाहीर करतात. यामुळे टोळीतील सदस्यांच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव बदलतात. तर इतरांनाही टेन्शन येत. तर राकेश आता टोळीचं काय होणार ? असं विचारतो. .कोणाच्या बनल्या जोड्या ?सोशल मीडियावर एपिसोड येण्यापूर्वीच कोणाची जोडी कुणाशी बनली आहे हे उघड झालं आहे. पण ही पोस्ट कितपत खरी आहे याबद्दल शंका आहे. या पोस्टनुसार रुचिता जामकर -तन्वी कोलते, अनुश्री माने- राकेश बापट, दीपाली सय्यद-दिव्या शिंदे, आयुष- करण आणि सचिन, रोशन भजनकर आणि प्राजक्ता शुक्रे, विशाल कोटियन आणि ओमकार राऊत, सागर कारंडे आणि प्रभू यांच्या जोड्या बनवल्या आहेत. पण आता एपिसोड पाहिल्यावरच या पोस्टच्या खरेपणाची पुष्टी होईल. .दरम्यान बिग बॉस मराठीतील एकमेकांशी भांडण असलेल्या व्यक्ती आता जोडीत अडकल्या आहेत. त्यांच्यातील कुरबुरी मिटणार की घरात नवीन समीकरणं बनणार ? या प्रश्नांची उत्तर मिळवण्यासाठी पाहत राहा बिग बॉस मराठी सीझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही. .Video : सावळ्याची जणू सावलीमध्ये गुरु-शिष्यांमध्ये रंगणार संगीताची जुगलबंदी ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.