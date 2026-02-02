Premier

Bigg Boss Marathi 6 : बिग बॉसने आणला नवा ट्विस्ट ! बेडीत अडकणार जानी दुष्मन; कोणाच्या बनल्या जोड्या घ्या जाणून

Colors Marathi Bigg Boss Marathi 6 Latest Promo : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 च्या चौथ्या आठवड्यात नवा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. घरात नवीन टास्क बिग बॉसनी दिला आहे.
kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 सध्या खूप चर्चेत आहे. या सीझनमध्ये अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. नुकतीच या घरातून सोनाली राऊत बाहेर पडली. आता चौथ्या आठवड्यात बिग बॉसनी घरातील सदस्यांसमोर नवीन आव्हान उभं केलं आहे.

