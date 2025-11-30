बिग बॉस मराठी रितेश देशमुख होस्ट करणार? कलर्स मराठीने शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये सलमानच्या मागे उभी असलेली व्यक्ती कोण?

बिग बॉस मराठीचा सहावा सीझन लवकरच सुरु होणार आहे. कलर्स मराठीने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर काही दिवसापूर्वी बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनचा टीझर प्रदर्शित करत प्रेक्षकांना आनंदाची बातमी दिली. यानंतर नेटकऱ्यांमध्ये बिग बॉसच्या यंदाच्या सीझनमध्ये कोणते स्पर्धक असतील? यंदाचं पर्व कोण होस्ट करेल? याबाबत अनेक चर्चा रंगत होत्या. .अशातच आता बिग बॉस मराठी सहाव्या सीझनबाबत एक मोठी बातमी समोर आलीय. आज कलर्स मराठीने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. ही पोस्ट पाहून चाहत्यांना प्रचंड आनंद झाला आहे. पोस्टरमध्ये सलमानच्या माने एक सावली दिसून येतेय. कलर्स मराठीने कॅप्शनमध्ये असही लिहलं की, 'बिग बॉस मराठी फॅन्स ही लयभारी खबर ओळखलीत का?' त्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला लागली होती. .शेअर केलेल्या पोस्टरमध्ये 'हिंदी बिग बॉसचा होस्ट सलमान खान समोर उभा आहे. त्याच्या मागे एका व्यक्तीची काळी सावली दिसत आहे. ही व्यक्ती दुसरी तिसरी कोणी नसून मराठी बिग बॉसच्या सहाव्या सीझनची होस्ट करणारी आहे. अनेकांना त्या व्यक्तीची ओळख पटली असून ती व्यक्ती रितेश देशमुख असल्याचा अंदाज अनेकांनी लावला आहे. .या सगळ्यात सोशल मीडियावर पोस्ट करताना 'लय भारी खबर कधी आणि कुठे पहायला मिळणार? यासाठी हिंदी बिग बॉस पहा' अशी माहिती दिल्यानं सगळ्यांनी ती व्यक्ती रितेश देशमुख असल्याचा अंदाज लावला आहे. कदाचित होस्टचं नाव जाहीर केलं जाणार आहे. त्यामुळे आता चाहत्यांना उत्सुकता लागली आहे. .दरम्यान सोशल मीडियावर रितेश देशमुख यांच्या हिंदी बॉग बॉसच्या सेटबाहेरील व्हिडिओ देखील व्हायरल होतोय. काही दिवसापूर्वीच रितेशने सलमान खानच्या हिंदी बिग बॉसला हजेरी लावली होती. त्याचा भाग लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे सलमानच्या मागे ती काळी सावली असलेली व्यक्ती ही रितेश देशमुख असल्याचंच नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे. .सनी देओलला नक्की काय झालय? रस्त्यावरून फिरताना दिसलेला व्यक्ती खरंच सनी देओल? नंतर रिक्षावाल्याने जे काही केलं ते एकदा पहाच....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.