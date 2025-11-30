Premier

बिग बॉस मराठी रितेश देशमुख होस्ट करणार? कलर्स मराठीने शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये सलमानच्या मागे उभी असलेली व्यक्ती कोण?

Bigg Boss Marathi 6 Promo Viral: बिग बॉस मराठी ६ चा नवा प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. सलमान खानच्या मागे दिसणारी सावली ही रितेश देशमुख असल्याचा नेटकऱ्यांचा अंदाज लावला आहे.
Bigg Boss Marathi 6 Promo Viral:

Bigg Boss Marathi 6 Promo Viral:

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

बिग बॉस मराठीचा सहावा सीझन लवकरच सुरु होणार आहे. कलर्स मराठीने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर काही दिवसापूर्वी बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनचा टीझर प्रदर्शित करत प्रेक्षकांना आनंदाची बातमी दिली. यानंतर नेटकऱ्यांमध्ये बिग बॉसच्या यंदाच्या सीझनमध्ये कोणते स्पर्धक असतील? यंदाचं पर्व कोण होस्ट करेल? याबाबत अनेक चर्चा रंगत होत्या.

Loading content, please wait...
bollywood
Actor
salman khan
riteish deshmukh
bollywood actor
bigg boss marathi
Promotion
Entertainment news
Entertainment Field
bigg boss
bollywod actor
bigg boss marathi 6

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com