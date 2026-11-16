Amitabh Bachchan: जलसा बंगल्यावरील गोळीबाराचा कट उधळला, बिग बींचे सूचक पोस्ट; म्हणाले 'बच गए'

मागील काही दिवसांपासून बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांच्या मुंबई जुहू येथील 'जलसा' बंगला बॉम्बने उडवणार असल्याच्या धमक्या प्राप्त होत होत्या. तसेच या निवासस्थानाबाहेर गोळीबार करण्याचा कट देखील आखण्यात आला होता. या प्रकारानंतर बिग बींच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली होती. तथापि आता गोळीबाराचा हा कट उधळण्यात आल्याचे समोर आले आहे. 'बच गए' असे ट्विट करत अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनी ही माहिती दिली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अमिताभ बच्चन यांच्या जलसा बंगल्याबाहेर गोळीबार करण्याचा कट आखला जात असल्याची गुप्त माहिती दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाला मिळाली होती. गोळीबाराची माहिती मिळताच तातडीने आरोपींचा तपास सुरु करण्यात आला, या तपासादरम्यान गोळीबाराच्या कटाशी दोन संशयितांची माहिती पोलिसांच्या मिळाली. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने धडक कारवाई करत दोन्ही आरोपींना वेगवेगळ्या ठिकाणांहून ताब्यात घेण्यात आले..आरोपींची माहितीदीपक सिंह ऊर्फ दीप आणि विकास ठाकूर ऊर्फ विक्की अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे असून, दीपक सिंह याला ठाणे येथून तर विकास ठाकूर (वय २५, रा. पंजाब, जालंधर) याला दिल्लीमधून पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..Mumbai: मुंबईतील चाळींचा पुनर्विकास होणार, रहिवाशांना दिलासा; म्हाडाचा मोठा निर्णय; कसा असेल प्लॅन?.बिग बींचे सूचक पोस्टअमिताभ बच्चन यांच्या जलसा निवासस्थानाबाहेर गोळीबार करण्याचा कट उधळला असून दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने दोन आरोपींना या प्रकरणात अटक केली आहे. हा कट उधळून लावल्यानंतर अमिताभ बच्चन यांनी ट्विटरवर 'बच गए' अशी पोस्ट लिहली आहे..गोळीबाराच्या कटामागील कारण अस्पष्टअमिताभ बच्चन यांच्या जलसा निवासस्थानाबाहेर गोळीबार करण्याच्या कटामागील कारण तपास यंत्रणांकडून शोधले जात आहे. अद्याप या प्रकरणातील कारण समोर आले नाही. परंतु १९८४मधील शीखविरोधी दंगलींच्या संदर्भात अमिताभ बच्चन यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे त्यांना लक्ष्य करण्याचा कट आखण्यात आल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..Mill Worker: गिरणी कामगार मुंबईतून हद्दपारीच्या उंबरठ्यावर, घरांच्या प्रश्नावर सरकारचे तळ्यात मळ्यात; संघटनांमध्ये मतभेद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.