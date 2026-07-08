Rajesh Sharma: प्रभासच्या चित्रपटाच्या सेटवर अपघात! बॉलिवूडचे प्रसिद्ध अभिनेते राजेश शर्मांना विषारी कीटकाचा दंश; प्रकृती गंभीर

'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी'सह अनेक मोठ्या चित्रपटांमध्ये काम केलेले अभिनेते राजेश शर्मा यांना कोलकाता येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ते हैदराबादमधील रामोजी फिल्म सिटीमध्ये प्रभाससोबत एका चित्रपटाचे चित्रीकरण करत होते. चित्रीकरण संपल्यानंतर दाट झाडेझुडपांनी वेढलेल्या परिसरात ते एका तंत्रज्ञाशी गप्पा मारत असताना त्यांना एका किड्याने चावा घेतला. त्यावेळी त्यांना काही गंभीर वाटले नाही, त्यामुळे त्यांनी आपले काम सुरू ठेवले..नंतर राजेश शर्मा यांना त्यांच्या उजव्या पायात अस्वस्थता आणि वेदना जाणवू लागल्या. तरीही, ते त्याच अवस्थेत विमानाने कोलकात्याला परतले. विमानात त्यांना खूप ताप आला आणि अस्वस्थ वाटू लागले. दुसऱ्या दिवशी त्यांना कोलकात्यातील एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. चित्रपट दिग्दर्शिका सुदीपा चॅटर्जी यांनी इन्स्टाग्रामवर एक निवेदन प्रसिद्ध करून राजेश शर्मा यांच्या प्रकृतीविषयी माहिती दिली आहे..'माझ्या नवऱ्याची बायको' मालिकेमुळे सुखदा खांडकेकरला ऐकावे लागलेले टोमणे; मग अभिनेत्रीने ठरवून घेतला तो निर्णय .या निवेदनानुसार, एक दिवस उलटूनही राजेश शर्मा यांना तीव्र ताप, श्वास घेण्यास त्रास आणि त्यांच्या उजव्या पायातील वेगाने पसरणारा संसर्ग कायम आहे. हा संसर्ग त्यांच्या पायाच्या बोटांपासून गुडघ्यापर्यंत पसरला आहे. निवेदनात, डॉ. अभिजित भट्टाचार्य यांनी म्हटले आहे की, आत्ताच काहीही सांगणे घाईचे ठरेल. राजेश शर्मा सध्या निरीक्षणाखाली आहेत. गुंतागुंतीमुळे रक्ताची गुठळी होण्याची शक्यता असून, ते धोकादायक ठरू शकते. डॉक्टरांचे पथक सर्व आवश्यक चाचण्या करत आहे. .जुई गडकरीने सुरू केलं नवं काम; अभिनयासोबत आता 'या' नव्या प्रवासालाही केली सुरुवात.सर्व आवश्यक चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर, रुग्णालय ९ जुलै रोजी त्यांच्या प्रकृतीविषयी माहिती देईल. सुदीपा चॅटर्जी यांच्या पोस्टनंतर, राजेश शर्मा यांचे अनेक चाहते त्यांच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत आहेत. या निवेदनात असेही म्हटले आहे की, त्यांना ढेकूण किंवा विषारी कोळी चावला असण्याची शक्यता आहे. राजेश शर्मा हे चित्रपटसृष्टीतील एक लोकप्रिय अभिनेते आहेत. ते गेल्या ३० वर्षांपासून आपल्या उत्कृष्ट अभिनयाने लोकांना हसवत आहेत. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात १९९६ मध्ये गुलजार यांच्या 'माचिस' या चित्रपटातून केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.