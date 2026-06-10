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दत्तकपुत्र होता बॉलिवूडचा हा सुपरस्टार ! आईनेच काका-काकूंच्या केलं होतं स्वाधीन; मामाने बदललं आयुष्य

Bollywood Superstar Was Give To Adoption By His Own Mother : बॉलिवूडमध्ये सुपरस्टार असलेला हा कलाकार एक दत्तकपुत्र होता. त्याच्या आईनेच त्याला त्याच्या काका-काकूंच्या स्वाधीन केलं होतं.
दत्तकपुत्र होता बॉलिवूडचा हा सुपरस्टार ! आईनेच काका-काकूंच्या केलं होतं स्वाधीन; मामाने बदललं आयुष्य
kimaya narayan
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Entertainment News : बॉलिवूडमध्ये अनेक टॅलेंटेड कलाकार आहेत. पण आज जाणून घेऊया बॉलिवूडमधील एका अशा सुपरस्टारबद्दल ज्याला त्याच्या आईनेच त्याच्या काका काकूंना दत्तक दिलं होतं. हे कलाकार आहेत बॉलिवूडमधील पहिले सुपरस्टार राजेश खन्ना. काय आहे त्यांची जीवनकहाणी जाणून घेऊया.

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