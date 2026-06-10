दत्तकपुत्र होता बॉलिवूडचा हा सुपरस्टार ! आईनेच काका-काकूंच्या केलं होतं स्वाधीन; मामाने बदललं आयुष्य

Entertainment News : बॉलिवूडमध्ये अनेक टॅलेंटेड कलाकार आहेत. पण आज जाणून घेऊया बॉलिवूडमधील एका अशा सुपरस्टारबद्दल ज्याला त्याच्या आईनेच त्याच्या काका काकूंना दत्तक दिलं होतं. हे कलाकार आहेत बॉलिवूडमधील पहिले सुपरस्टार राजेश खन्ना. काय आहे त्यांची जीवनकहाणी जाणून घेऊया..राजेश खन्ना यांचं खरं नाव जतीन खन्ना असं होतं. पण फार कमी लोकांना ठाऊक आहे की त्यांना दत्तक घेतलं गेलं होतं. जतीन हे लहान असतानाच चुन्नीलाल आणि लीलावती खन्ना यांना जतीन यांच्या पालकांनी दत्तक दिलं होतं. राजेश खन्ना यांच्या जन्मापूर्वीच त्यांच्या आईने तसं वचन लीलावती यांना दिलं होतं..ज्या जोडप्याने राजेश खन्ना यांना दत्तक घेतलेलं ते राजेश खन्ना यांचे काका आणि काकू होते. त्यांना बरीच वर्षं अपत्य नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या दत्तक आई लीलावती यांनी त्यांना खूप लाडात वाढवले होते. त्यामुळे आपली प्रत्येक इच्छा पूर्ण होईल असा समज लहानग्या जतीनचा झाला होता. त्यामुळे त्यांचा स्वभाव हट्टी झाला होता. राजेश खन्ना त्यांच्या आईला चाय जी बोलायचे. त्यामुळे ते सतत हट्ट करायचे की चाय जीने बॅग उचलली तर मी घरी येईन. गेटवर आल्या तरच शाळेत जाणार. त्यामुळे पायऱ्या उतरायला त्रास होऊनही आई तसं करायच्या. पण यामुळे जतीन खूप बिघडला होता. .एके दिवशी त्यांचे मामा त्यांना खूप ओरडले आणि याचा परिणाम त्यांच्या मनावर खूप खोलवर झाला. झालं असं जतीन 12 वर्षांचा होता त्यावेळी त्याचे वडील रेल्वेसाठी कापूस पुरवण्याचं सरकारी कंत्राटदार म्हणून काम करायचे. एके दिवशी शाळेतून परतल्यावर जतीन थेट त्यांच्या ऑफिसमध्ये गेला. तेवढ्यात त्यांचे मामा के के तलवार तिथे आले होते. तेव्हा जतीन वडिलांच्या खुर्चीत बसला होता. मामांनी ते पाहिलं आणि म्हणाले की "आधी दुसऱ्याच्या खुर्चीत बसण्याइतपत पात्र बन." हे ऐकून लहानग्या जतीनच्या डोळ्यात पाणी आलं. या आधी कुणीच त्यांच्याशी या आवाजात बोललं नव्हतं..घरी गेल्यावर जतीनने ही गोष्ट त्यांच्या आईला चायजीला सांगितली. त्यावेळी त्यांनी वडिलांचे कष्ट, त्यांनी सामान्य सुपरवायझर ते कंत्राटदार म्हणून केलेला प्रवास त्यांना सांगितला. "जर तू कठीण काळात देवाला विसरलास नाहीस, तर देवही तुला विसरणार नाही." असं त्यांच्या आईने त्यांना सांगितलं. त्यामुळे राजेश यांनी पुढे जाऊन खूप मेहनत केली आणि ते बॉलिवूडचे सुपरस्टार झाले..Video : हॉस्पिटलमधून बाहेर पडताना ढसाढसा रडला सलमान ; जवळच्या मैत्रिणीचं झालं निधन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.