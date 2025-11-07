Premier

Katrina Kaif baby boy: मुलगा झाला रे! विकी कौशल आणि कतरिनाला पुत्ररत्न, सोशल मीडियावर पोस्ट टाकत म्हणाले..

Vicky Kaushal, Katrina Kaif become parents to baby boy: विकी-कतरिनाच्या घरी आनंदाची लहर, पुत्ररत्नाच्या आगमनाने चाहत्यांमध्ये उत्साह
Apurva Kulkarni
Bollywood News: अभिनेता विकी कौशल आणि कॅटरिना कैफ यांना पुत्ररत्न प्राप्त झालं आहे. त्यांच्या घरी नव्या पाहुण्याचं आगमन झालं आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी चाहत्यांना याबाबत माहिती दिली. सोशल मीडियावर त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे

