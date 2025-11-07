Katrina Kaif baby boy: मुलगा झाला रे! विकी कौशल आणि कतरिनाला पुत्ररत्न, सोशल मीडियावर पोस्ट टाकत म्हणाले..

Bollywood News: अभिनेता विकी कौशल आणि कॅटरिना कैफ यांना पुत्ररत्न प्राप्त झालं आहे. त्यांच्या घरी नव्या पाहुण्याचं आगमन झालं आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी चाहत्यांना याबाबत माहिती दिली. सोशल मीडियावर त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.विक्की कौशलनं इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर पोस्ट शेअर केली. त्यात त्यांनी लिहलं की, 'आमच्या आनंदांचं आगमन झालं आहे. सगळ्यांचं अपार प्रेम आणि कृतज्ञतेनं आम्ही सगळे आमच्या मुलाचं आनंदानं स्वागत करतोय.' 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी विक्की आणि कॅटरिनाला पुत्ररत्न प्राप्त झालं आहे. सध्या सोशल मीडियावर दोघांची आणि त्यांच्या बाळाची चर्चा रंगाताना पहायला मिळतेय..कतरिना कैफच्या प्रेग्नंसीमध्ये अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. काही दिवसापूर्वी सोशल मीडियावर विकी आणि कॅटरिनाने बेबी बंपसोबतचा फोटो पोस्ट करत बाळ होण्याची बातमी चाहत्यांना दिली होती. त्यानंतर चाहत्यांना दोघांच्या बाळाची प्रतिक्षा लागली होती. अखेर आज म्हणजेच 7 नोव्हेंबर रोजी दोघांनी आपल्या पहिल्या मुलाचं या जगात स्वागत केलय. .सध्या सोशल मीडियावर विक्की कौशल आणि कतरिना कैफ यांच्या पोस्टवर शुभेच्छांचा वर्षाव येत आहे. चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणात लाईक्स आणि कमेट्सचा वर्षाव होत आहे. चाहतेच नाहीतर सिनेसृषटीतील कलाकार सुद्धा त्यांच्या पोस्टवर कमेंट्स करत शुभेच्छांचा वर्षाव करताना पहायला मिळताय. सध्या सोशल मीडियावर #katrinakaifbaby ट्रेडिंगवर आहे..ठरलं तर मग! रश्मिका आणि विजयच्या लग्नाचा बार 'या' दिवशी उडणार, उदयपूरमध्ये होणार शाही विवाहसोहळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.