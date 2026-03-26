'ट्रम्पजी, मला LPG सिलिंडर पाठवा!' बोमन ईरानींची व्हिडिओद्वारे ट्रम्प यांच्याकडे मागणी, म्हणाले,'कस्टर्ड, धनसक खाऊ घालतो पण...'

BOMAN IRANI'S VIRAL VIDEO: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेते बोमन इराणी यांच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. बोमन इराणी हे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहतात. अशातच आता बोमन इराणी यांचा एक व्हिडिओ चर्चेत आला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे सिलेंडरची मागणी केलीय. सध्या त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .बोमन इराणी इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करत म्हणाले की, 'मला ट्रम्प यांना बोलण्याची इच्छा आहे. सध्या अशी बातमी फिरतेय की, ट्रम्प यांना इरानियन लोकांशी चर्चा करायची आहे. त्यामुळे त्यांनी तिघांना भेटण्यासाठी बोलावलं आहे. एकतर स्मृती इराणी, अरुणा इराणी आणि मी बोमन इराणी.'. व्हिडिओमध्ये ते म्हणाले की, 'ट्रम्पजी मी तुमच्याकडे वॉशिंग्टनला येऊ शकत नाही. त्यामुळे तुम्हीच दादरला या. मी तुम्हाला धनसक घाऊ घालेन, कस्टर्ड देईन पण येताना LPG सिलिंडर घेऊन या. आमचं आयुष्य सोपं होऊन जाईल.' दरम्यान त्यांच्या व्हिडिओवर अनेक सेलिब्रिटींनी प्रतिक्रिया दिल्या आहे. फरहान अख्तर, जावेद जाफरी, तब्बू, इशिता अरुण यांनी इमोजी शेअर करत व्हिडिओचं कौतूक केलं आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा हा व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरला आहे. .बोमन इराणी यांच्याबद्दल बोलयाचं झालं तर सध्या ते 'खोसला का घोसला २' च्या शुटिंगमध्ये व्यस्त आहे. याच सिनेमात अनुपम खेर आणि रणवीर शौरी देखील पहायला मिळणार आहे. त्यांचा हा सिनेमा ऑगस्ट महिन्यात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.