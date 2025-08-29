Premier

"अम्मीचे मोदक, गणपतीची आरती" डॅनी पंडितचा व्हिडिओ व्हायरल, गणेशोत्सवात दिला हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचा संदेश, नेटकरी म्हणतात, 'हीच खरी संस्कृती'

Danny Pandit’s Viral Ganeshotsav Video Spreads Hindu-Muslim Unity Message:डॅनी पंडितचा गणेशोत्सव व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओतून त्याने हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा सुंदर संदेश दिला असून, नेटकरी त्याचं प्रचंड कौतुक करत आहेत.
Danny Pandit’s Viral Ganeshotsav Video Spreads Hindu-Muslim Unity Message
Danny Pandit’s Viral Ganeshotsav Video Spreads Hindu-Muslim Unity Messageesakal
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 डॅनी पंडितच्या गणेशोत्सव व्हिडीओतून हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा संदेश दिला गेलाय.

2 अथर्व सुदामेच्या ट्रोलिंगनंतर डॅनीनं हा व्हिडीओ करून पाठिंबा दिलाय.

3 “आम्मीचे मोदक, बाप्पाची आरती” हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय.

Loading content, please wait...
Social Media
viral
marathi
Video
video viral
Netizens
Hindu Muslim
Ganesh Chaturthi
Celebrity
community
Ganesh Celebration
viral video
celebrity bappa

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com