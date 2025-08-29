"अम्मीचे मोदक, गणपतीची आरती" डॅनी पंडितचा व्हिडिओ व्हायरल, गणेशोत्सवात दिला हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचा संदेश, नेटकरी म्हणतात, 'हीच खरी संस्कृती'

1 डॅनी पंडितच्या गणेशोत्सव व्हिडीओतून हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा संदेश दिला गेलाय.2 अथर्व सुदामेच्या ट्रोलिंगनंतर डॅनीनं हा व्हिडीओ करून पाठिंबा दिलाय.3 “आम्मीचे मोदक, बाप्पाची आरती” हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय..गेल्या काही दिवसापूर्वी अथर्व सुदामेनं गणेशोत्सवानिमित्त एक व्हिडिओ शेअर केला होता. त्या व्हिडिओतून त्याने हिंदू-मुस्लिम एकतेचा संदेश दिला होता. त्यानंतर त्याला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. ब्राम्हण महासंघाने व्हिडिओवर आक्षेप घेतल्यानंतर तो व्हिडिओ डिलीट करण्यात आला. तसंच एक व्हिडिओ शेअर करत त्याने सर्वांची माफी सुद्धा मागितली. आता अथर्वला पाठिंबा देण्यासाठी एक रीलस्टार पुढे आलाय. डॅनी पंडितने हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा संदेश देणारा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केलाय. या व्हिडिओला नेटकऱ्यांचा प्रतिसाद सुद्धा मिळतोय..डॅनीनं शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये तो गणपतीची आरती करताना दिसतोय. तसंच तिथं अनेक सदस्य सुद्धा उपस्थित आहेत. एक लहान मुलगी सुद्धा आरती करत असते. आरती झाल्यानंतर दारातून तिची आई हाक मारते आणि म्हणते, 'झोया...' आणि घरी येण्यासाठी खुनावते. तेव्हा सगळे शांत होतात. बाप्पाची आरती मध्येच सोडून ती गेल्यानं सगळ्यांना वाईट वाटतं. त्यानंतर थोड्या वेळात ती मुलगी काहीतरी हातात घेऊन येते. तेव्हा डॅनी ताट उघडून बघतो तर त्यात उकडीचे मोदक असतात. त्यावर डॅनी त्या छोट्या मुलीला विचारतो. 'तु बनवलेस का?' त्यावर ती म्हणते 'नाही आम्मीने' तिच्या मागोमाग तिची आईसुद्धा बाप्पाच्या दर्शनासाठी आलेली असते. आणि ती सर्वांना मोदकाचा प्रसाद देते. या व्हिडिओमधून डॅनीनं हिंदू-मुस्लिम एकतेचा संदेश दिलाय. .दरम्यान डॅनीचा हा व्हिडओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. नेटकऱ्यांनी अथर्वला ट्रोल केल्यानंतर डॅनीनं व्हिडिओ बनवल्यानं नेटकऱ्याकडून त्याचं कौतूक होताना पहायला मिळतय. 'गणेशोत्सव, ऐक्य एकता,' अशा प्रतिक्रिया व्हिडिओवर येताय. तसंच 'कडक भाऊ', 'व्हिडिओ डिलिट नको प्लीज' अश्या कमेंट्स येताना दिसत आहेत..FAQs.डॅनी पंडितचा व्हिडीओ कशावर आधारित आहे? गणेशोत्सवात हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा संदेश देण्यासाठी हा व्हिडीओ करण्यात आलाय..या व्हिडीओत लहान मुलीची भूमिका काय आहे?लहान मुलगी ‘झोया’ प्रसाद म्हणून मोदक घेऊन येते आणि ऐक्याचं प्रतीक दाखवतं..अथर्व सुदामेच्या वादानंतर डॅनी पंडितनं काय केलं?अथर्वला पाठिंबा देत डॅनी पंडितनं ऐक्य दाखवणारा व्हिडीओ पोस्ट केला..नेटकऱ्यांची या व्हिडीओवर काय प्रतिक्रिया आहे?नेटकरी डॅनीच्या संदेशाचं कौतुक करत आहेत आणि म्हणतायत – “हीच संस्कृती!”.कॉमेडी क्वीन विशाखा सुभेदारची दमदार एंट्री! साकारते आईची नवी भूमिका; 14 नोव्हेंबरला प्रदर्शित होणार ‘वेल डन आई’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.