'...तर माझं देऊळ कायमचं बंद' देऊळ बंद सिनेमाचा अंगावर काटा आणणारा ट्रेलर रिलीज

PRAVIN TARDE NEW MARATHI MOVIE 2026: दहा वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर देऊळ बंद सिनेमाचा दुसरा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर मोठं यश मिळवलं आहे. आता या सिनेमाचा दुसरा भाग २१ मे रोजी प्रदर्शित होतोय. या सिनेमाचं दिग्दर्शन प्रवीण तरडे यांनी केलं आहे. दरम्यान नुकताच या सिनेमाचा ट्रेलर रिलीज झाला असून या ट्रेलरमधून कथानकापासून कलाकारांपर्यंत अंदाज लागला आहे. .देऊळ बंद २ हा सिनेमा शेतकरी महिला आणि शेतकऱ्यांवर आधारित आहे. या सिनेमात शेतकरी महिलाच देवाची परीक्षा घेणार आहे. दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या हे सगळे प्रश्न ही महिला स्वामींना विचारणार आहे. या सिनेमात शेतकरी महिलेच्या भूमिकेत अभिनेत्री स्नेहल तरडे पहायला मिळणार आहे तर स्वामी समर्थांच्या भूमिकेत ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी झळकणार आहे. .'तर माझं देऊळ कायमचं बंद होईल' असं म्हणत स्वामी परीक्षा देण्यासाठी तयार होतात. तिथूनच सुरु होते ती देवाच्या परीक्षेचा प्रवास. या ट्रेलरमध्ये एसटी बस, शेतकरी आत्महत्या, शेत, माणसांनी भरलेल्या गाड्या आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या यांचं खरं वास्तव अधोरेखित करण्यात आलं आहे. .दरम्यान देऊळ बंद २ या सिनेमाची कथा, पटकथा, संवाद आणि दिग्दर्शन सगळं प्रवीण तरडेंनी सांभाळलं आहे. ट्रेलरमधील अनेक संवाद अंगावर काटे आणणारे आहेत. स्वामी महिलेला शब्द देतात की, 'जर १० दिवसात एकजरी आत्महत्या झाली नाहीतर माझं देऊळ कायमचं बंद!'दरम्यान या सिनेमात प्रसाद ओक, मंगेश देसाई, देवेंद्र गायकवाड, सुनील अभ्यंकर, संस्कृती बालगुडसह अनेक कलाकार पहायला मिळणार आहे. सध्या सगळीकडे या सिनेमाच्या ट्रेलरची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय..'अरे बापरे, इथेही देऊळ बंदच का?' ‘देऊळ बंद २’चा जबरदस्त टीझर प्रदर्शित, ‘या’ दिवशी सिनेमा येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.