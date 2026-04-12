देऊळ बंद २ मधील स्वामी समर्थांची झलक, यंदा स्वामींच्या भूमिकेत कोण? फोटो पाहताच नेटकऱ्यांना झाला आनंद

DEOOL BAND 2: अध्यात्म आणि विज्ञान यांच्या सांगड घालणारा 'देऊळ बंद' या सिनेमाला प्रेक्षकांनी भरभरुन प्रेम दिलं होतं. या सिनेमात स्वामी समर्थ महाराज आणि विज्ञान यांच्याभोवती फिरणाऱ्या कथेला प्रेक्षकांनी पसंती मिळाली होती. या सिनेमात स्वामी समर्थांची भूमिका मोहन जोशी यांची साकारली होती. दरम्यान आता या सिनेमाचा दुसरा भाग लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .दिग्दर्शक आणि अभिनेते प्रवीण तरडे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत सीक्वेलची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता त्यांनी सिनेमाबाबत त्यांनी एक स्पेशल पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी स्वामी समर्थांबाबतच्या भूमिकेवर पडदा उचलण्यात आला होता. .दरम्यान आता स्वामी समर्थांच्या भूमिकेसाठी कोण अभिनय साकारणार? याबाबत माहिती दिली आहे. मागच्या भागात ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी यांनी स्वामींची भूमिका साकारली होती. आता दुसऱ्या भागात कोण साकारणार अशी उत्सुकता सगळ्यांना लागली होती. दरम्यान दिग्दर्शक प्रवीण तरडे यांनी याबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट करत स्वामींच्या भूमिकेबाबत मोठी अपडेट दिली आहे. .दिग्दर्शक प्रविण तरडे यांनी पोस्ट करत लिहलं की, '११ वर्षांनंतर स्वामी पुन्हा अवतरले आहेत. पटकन सगळ्यांनी दर्शन घ्या. देऊळ बंद होऊ शकतं.' असं म्हणत त्यांनी एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी स्वामींची झलक दाखवली आहे. देऊळ बंद २ मध्ये पुन्हा एकदा मोहन जोशीच स्वामींची भूमिका साकारणार असल्याचं स्पष्ट झालय. 'आता परीक्षा देवाची' या टॅगलाइनसह सिनेमाचं पोस्टर रिलीज करण्यात आलं होतं. आता मोहन जोशींव्यतिरिक्त सोडून कोणते कलाकार पहायला मिळणार हे अजून स्पष्ट व्हायचं आहे. ते जाणून घेण्याची प्रेक्षकांना उत्सुकता लागली आहे.