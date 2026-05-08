'अरे बापरे, इथेही देऊळ बंदच का?' ‘देऊळ बंद २’चा जबरदस्त टीझर प्रदर्शित, ‘या’ दिवशी सिनेमा येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

MARATHI FILM ‘DEOOL BAND 2’: २०१५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या देऊळ बंद सिनेमाला प्रेक्षकांचं भरभरुन प्रेम मिळालं. आता या सिनेमाचा दुसरा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. पहिल्या भागातील कलाकारांचा अभिनय, दिग्दर्शन, कथा सगळं काही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलं होतं. आजही या सिनेमाची लोकप्रियता तितकीच आहे. दरम्यान अशातच आता देऊळ बंद २ चा टीझर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. .'देऊळ बंद २ - आता परीक्षा देवाची' हा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. गेल्या अनेक दिवसापासून प्रेक्षक या सिनेमाची आतुरतेने वाट पाहत होते. या सिनेमाचे पोस्टर, मोशन पोस्टर सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. दरम्यान आता सिनेमाचा टीझर प्रदर्शित झाला असून यामध्ये अनेक मोठ्या कलाकरांची मांदियाळी पहायला मिळणार आहे. .टीझरच्या सुरुवातील एका नदीच्या काठवर दगड घेऊन एक स्त्री पाठमोरी बसलेली असते. तिच्यापुढे वटवृक्ष आणि त्याखाली वारुळ असतो. त्या महिलेच्या हातात दगड असतो आणि डोळ्यातून अश्रू वाहत असतात. तेव्हा तिथे उभा असलेला माणूस दुसऱ्या माणसाला विचारतो? स्वामी इथे येतील का? त्यातला एक म्हणतो, जर मनापासून बोलवलं की देव येतो. तेव्हा ती स्त्री म्हणते, 'वारुळात बसून कंटाळा आला की, हा दगड येतो माणसाची परीक्षा घ्यायला.'.पुढे ती वारुळावर दगड फेकते आणि तेव्हा तिथे स्वामी समर्थ प्रकट होतात. ते त्या स्त्रीला म्हणतात, 'तुझ्यासारख्या नास्तिक बाईवर महाराजांना शोधत फिरण्याची वेळ का आली?' त्यावर ती म्हणते, 'माझ्या आस्तिक नवऱ्यामुळे. आमच्यात थोडा वाद झाला होता, तो तुमच्या देवळाला कुलूप लावून चावी बरोबर घेऊन गेला आहे.' त्यावर स्वामी म्हणतात, 'अरे बापरे, इथेही देऊळ बंदच का?' .दरम्यान टीझरमध्ये पुढे ती स्त्री गाडी चालवताना दिसतेय, तर तिच्या मागे स्वामी बसले आहेत. ते तिला म्हणाले, 'अगं ए नास्तिके, प्रत्येक युगात तुझ्यासारखा रावण, दुर्योधन पाहिलेत मी, देवाची परीक्षा पाहणारे, त्यावर ती स्त्री गंभीर होत म्हणते, लिहून देते शेतकरी पाहिला नसेल. त्यावर महाराज म्हणतात की, तु मला परीक्षेला बसवलं ना, तर आता परीक्षा दिल्याशिवाय जाणार नाही मी. आता देवाची परीक्षा'.सध्या सोशल मीडियावर या सिनेमाचा टीझर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यातील स्त्रीची भूमिका स्नेहल तरडेंनी साकारली आहे तर स्वामींची भूमिका मोहन जोशी यांनी साकारली आहे. प्रसाद ओक, अतुल कुडाळे, महेश मांजरेकर, असे अनेक मोठे कलाकार पहायला मिळणार आहे. हा सिनेमा २१ मे २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे..डॉ. श्रीराम नेने यांनी अमेरिकेतली नोकरी का सोडली? म्हणाले...'भारतात येण्याचा निर्णय हा…'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.