देऊळ बंद ३ येणार? राघव शास्त्रीला स्वामींचा अमेरिकेत फोन, म्हणाले...'आठवतय का? India@11'

SWAMI SAMARTH CALLS RAGHAV SHASTRI FROM AKKALKOT: प्रवीण तरडे दिग्दर्शित देऊळ बंद सिनेमाचा दुसरा भाग २१ मे रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. या सिनेमात अभिनेत्री स्नेहल तरडे ही मुख्य भूमिकेत आहे, तर मोहन जोशी हे स्वामींच्या भूमिकेत आहे. या सिनेमातून ग्रामीण भागातील सत्य परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडण्यात आल्या आहेत. 2015 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या देऊळ बंद सिनेमात राघव शास्त्री पहायला मिळाला होता. गश्मीर महाजनीनं राघव शास्त्रीच्या भूमिकेत प्रेक्षकांच्या मनात अधिराज्य गाजवलं होतं. श्रद्धा विरुद्ध विज्ञान यांचा संगम या सिनेमातून दाखवण्यात आला होता. . देऊळ बंद २ ला सुद्धा प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. दरम्यान या सिनेमाच्या शेवटी राघव शास्त्रीची दमदार एण्ट्री सुद्धा दाखवण्यात आली. सोशल मीडियावर देऊळ बंद सिनेमातील एक क्लिप व्हायरल होतेय. ज्यामध्ये गश्मीर महाजनी पुन्हा एकदा राघव शास्त्रीच्या भूमिकेत पहायला मिळताय. .व्हिडिओमध्ये राघव शास्त्री अमेरिकेत असताना त्याला स्वामींचा फोन येतो. स्वामी त्याला म्हणतात, 'मी अक्कलकोटहून स्वामी समर्थ बोलतोय, तुला मी आठवतोय का? India@11' त्यांचा प्रश्न ऐकून राघव थक्क होतो, 'ओह माय गॉड' असं म्हणतोच तोच स्वामी तिकडून त्याला म्हणतात, 'येस माय डार्लिंग, आय एम युअर गॉडच' नंतर ते पुढे बोलतात,'काय म्हणतेय तुझी अमेरिका? काय म्हणतोय तुझा डोनाल्ड ट्रम्प? ' त्यावर राघव शास्त्री म्हणतो, आज 10 वर्षांनी माझी कसं काय आठवण झाली? त्यावर स्वामी म्हणतात, 'तुझ्या सारख्या एका नास्तिकेला मार्गी लावून आलोय. तुझ्या मनातील नास्तिकता कमी नाही झाली?' त्यावर राघव म्हणतो, 'तुम्हाला माझ्या मनात किती अस्तिकता आहे हे पाहण्यासाठी अमेरिकेत यावंच लागेल महाराज.' असं म्हणत देऊळ बंदच्या तिसऱ्या भागाची घोषणा करण्यात आली. .दरम्यान हा व्हिडिओ पाहून चाहत्यांमध्ये तिसऱ्या भागाची उत्सुकता लागली आहे. राघव शास्त्रीने देखील प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं होतं. आता देऊल बंदच्या तिसऱ्या भागात अमेरिकेतली भक्त पहायला मिळणार का? याची उत्सुकता चाहत्यांना लागली आहे. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल होतोय.