Fadanvis Interview: फडणवीस एका दिवसासाठी फिल्म दिग्दर्शक बनले तर? आवडत्या सिनेमानेच त्यांना आणलं होतं अडचणीत, म्हणाले, 'जेव्हा मी...'

अभिनेता अक्षय कुमार याने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत घेतली. फिक्की फ्रेम यावर अक्षयने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत गप्पा मारल्या आहेत. यावेळी बोलताना त्यांनी अनेक राजकीय घडामोडीसह सिनेसृष्टीतील आवडी, समस्याबाबत चर्चा केली. त्यांच्या मुलाखतीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .या मुलाखतीत बोलताना अक्षय कुमारने देवेंद्र फडणीवस यांना तुमचा आवडता चित्रपट कोणता? आणि एक पॉलिटिक्स म्हणून कोणता चित्रपट तुम्ही स्वत:ला रिलेट करता? असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, 'मी स्वत:ला नायक सिनेमाची रिलेट करतो. कारण त्या चित्रपटाने मला अडचणीत आणलं होतं. कारण मी कुठेही गेलो की, लोक पहिल्यांदा मला हा प्रश्न विचारतात की, त्या नायक चित्रपटातील अनिल कपूर सारखं काम करा ना. त्यावर मला काय बोलावं हे कळत नाही.'.पुढे बोलताना फडणवीस म्हणाले की, 'नायक या चित्रपटाने मला प्रभावित केले. असे अनेक चित्रपट आहेत. ज्या सिनेमांनी माझी इमोशन्स, माझ्या फिलिंग जपून ठेवण्याचं काम केलय. एक पॉलिटिक्स झाल्यानंतर इमोशन्स कमी होतात. परंतु मी जेव्हा एखादा सिनेमा पाहतो. त्यावेळी मी एक साधा माणूस बसून माझ्यातील इमोशन्स, फिलिंग्स जागृक होतात.'.त्यानंतर अक्षय कुमारने मुख्यमंत्री फडणवीसांना प्रश्न केला की, जर समजा तुम्हाला सिनेमा करण्याची संधी मिळाली, तुम्ही त्यांचं दिग्दर्शन केले आणि त्या चित्रपटाचं नाव महाराष्ट्र असेल तर पहिला सीन काय असेल? या प्रश्नावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, 'जर महाराष्ट्र नावाचं सिनेमा असेल आणि त्याचं दिग्दर्शन मी करत असेल तर त्या सिनेमाचा पहिला सीन छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्यभिषेक असेल तसंच महाराजांचं स्वराज्य सिनेमात पहायला मिळते.'.सध्या अक्षय कुमार आणि मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या प्रश्न-उत्तराच्या व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या प्रश्न उत्तराची चर्चा होताना पहायला मिळतेय. सध्या सोशल मीडियावर मुलाखत चर्चेचा विषय ठरली आहे.