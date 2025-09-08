Premier

अजय देवगणचा ‘धमाल’ प्रदर्शनासाठी सज्ज, रितेश-अर्शद-जावेदची धमाल तिकडी पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला, पोस्टर व्हायरल

Ajay Devgn Confirms ‘Dhamaal 4’ Release on Eid 2026 | Star Cast Revealed: बॉलीवूडमधील लोकप्रिय कॉमेडी फ्रॅंचायझीचा नवा भाग ‘धमाल ४’ प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. अजय देवगणने या चित्रपटाची घोषणा करत ईद २०२६ रिलीज डेट निश्चित केली.
Ajay Devgn Confirms ‘Dhamaal 4’ Release on Eid 2026 | Star Cast Revealed:

Ajay Devgn Confirms ‘Dhamaal 4’ Release on Eid 2026 | Star Cast Revealed:

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

१ अजय देवगणचा नवीन चित्रपट 'धमाल' लवकरच प्रदर्शित होणार आहे.

२ रितेश देशमुख, अर्शद वारसी आणि जावेद जाफरी यांची धमाल तिकडी पुन्हा एकत्र येणार आहे.

३ चित्रपटाचे पोस्टर सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

Loading content, please wait...
movie
Actor
riteish deshmukh
Entertainment news
Muslim Eid Namaz
Ajay Devgn

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com