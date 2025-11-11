Premier

'माझे वडील जिवंत आहेत' ईशा देओलने वडिलांच्या मृत्यूबाबतच्या अफवांचं केलं खंडन

Isha Deol Breaks Silence on Dharmendra Death Rumours: धर्मेंद्र यांच्या निधनाच्या अफवा सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मुलगी ईशा देओलने पोस्ट करून स्पष्ट सांगितलं की, "धर्मेंद्र जिवंत आहेत आणि तब्येतीत सुधारणा होत आहे. चुकीच्या बातम्या पसरवू नका."
Isha Deol Breaks Silence on Dharmendra Death Rumours

Isha Deol Breaks Silence on Dharmendra Death Rumours

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Bollywood News: दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या बद्दल निधनच्या अनेक बातम्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत होत्या. परंतु या सगळ्यात त्यांची मुलगी ईशा देओलने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर पोस्ट करत अफवांचं खंडन केलय. ईशाने सोशल मीडियावर पोस्ट करत 'धर्मेंद्र अजून जिवंत आहेत' असं म्हटलय. तसंच चुकीच्या बातम्या न पसवण्याची विनंती सुद्धा केलीय.

Loading content, please wait...
viral
Actor
bollywood actors
Entertainment news
esha deol
bollywod actor
Dharmendra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com