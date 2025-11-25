'मला धर्मेंद्रच्या चितेवर हे पैसे...' अखेरच्या दर्शनासाठी स्मशानभूमीबाहेर चाहतीचा टाहो... व्हिडिओ चर्चेत

भारतीय सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते धर्मेंद्र यांचं 24 नोव्हेंबर रोजी वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन झालं. त्यांच्या जाण्याने अनेकांना दु:ख झालं. अनेक सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. त्यांच्या अंतिम दर्शनासाठी अनेक सेलिब्रिटी स्मशानभूमीत गेलेले पहायला मिळाले. मुंबईतील विलेपार्ले पवन हंस स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .अनेक चाहत्यांना त्यांच्या जाण्याने धक्का बसला होता. अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये धर्मेंद्र यांची एक चाहती त्यांच्यासाठी रडताना पहायला मिळाली. तसंच स्मशानभूमीत जाऊ देण्यासाठी ती विनंती करत होती. पोलिस त्या महिलेला आत जाण्यापासून अडवत होते. सध्या सोशल मीडियावर या महिलेचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये एक चाहती एका पोलिसांना अंत्यसंस्काराला जाण्यासाठी स्मशानभूमीत सोडण्याची विनंती करत होती. 'मला जाऊ द्या...' मला पैसे टाकायचे आहेत असं पोलिसांना म्हणत ती नोटांचं एक बंडल बाहेर काढते आणि म्हणते... मला हे चितेवर ठेवायचं आहे. पण पोलिस तिला आतमध्ये जाऊ देत नाही. तिच्या शेजारी उभी असलेली महिला सुद्धा रडताना पहायला मिळते. सध्या सोशल मीडियावर या महिलेचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .सोशल मीडियावर आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. ज्यामध्ये एक चाहता रडताना दिसतोय आणि म्हणतोय की, 'धर्मेंद्र खूप दयाळू होते. त्यांचं हृदय फार उदार होतं.' असं व्हिडिओमध्ये चाहता म्हणताना दिसतोय. .दरम्यान धर्मेंद्र यांच्या निधनाची बातमी कळताच अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमारसह अनेक सेलिब्रिटी अंत्यसंस्कारासाठी उपस्थित होते. कुटुंबाने अंत्यसंस्कार घाईत उरकल्याने अनेकांना शेवटची झलकही पाहता आली नाही. .Bollywood Legend Dharmendra: मीनाकुमारीपासून हेमामालिनीपर्यंत; ‘ही-मॅन’ धर्मेंद्रच्या पडद्यावरील अविस्मरणीय जोडींचा इतिहास.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.