'मला धर्मेंद्रच्या चितेवर हे पैसे...' अखेरच्या दर्शनासाठी स्मशानभूमीबाहेर चाहतीचा टाहो... व्हिडिओ चर्चेत

Dharmendra’s Funeral: Emotional Fans, Viral Videos: धर्मेंद्र यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी स्मशानभूमीबाहेर अनेक भावनिक क्षण पाहायला मिळाले. एका चाहतीने चितेवर पैसे ठेवण्यासाठी आत सोडण्याची विनंती केली, पण पोलिसांनी तिला रोखल्याने ती रडू लागली.
भारतीय सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते धर्मेंद्र यांचं 24 नोव्हेंबर रोजी वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन झालं. त्यांच्या जाण्याने अनेकांना दु:ख झालं. अनेक सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. त्यांच्या अंतिम दर्शनासाठी अनेक सेलिब्रिटी स्मशानभूमीत गेलेले पहायला मिळाले. मुंबईतील विलेपार्ले पवन हंस स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

